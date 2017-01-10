Гонщица Мара Багдасарян стала подсобным рабочим в столичном ЖКХ

Злостная нарушительница ПДД приступила к исправительным работам
Участница скандальных гонок на Gelandewagen Мара Багдасарян приступила к исправительным работам в управляющей компании при многоквартирном доме в районе Сокол на севере столицы.
«В учреждении жилищно-коммунального хозяйства должница выполняет обязанности подсобного рабочего», — цитирует агентство ТАСС официального представителя управления ФССП России по Москве Тимура Коробицына.
По его словам, гонщицу планировалось привлечь к уборке дворовых территорий, однако по состоянию здоровья девушке поручили бумажную работу.
Он отметил, что Багдасарян предоставила соответствующие справки, в настоящий момент полученные документы проверяются.
Всего девушке было назначено 595 часов обязательных исправительных работ.
Багдасapян была задержана 6 ноября на Ленинском проспекте в Москве. Сотрудники ДПС, выписавшие ей административный штраф за неправильно припаркованный автомобиль, обнаружили, что за девушкой числится множество неоплаченных штрафов за нарушения ПДД.
Напомним, Савеловский суд столицы на 12 заседаниях рассмотрел 72 дела об административных правонарушениях лихачки, по которым она была оштрафована на общую сумму 183 тыс. рублей, также она провела 24 дня в спецприемнике.
Накануне официальный представитель столичной прокуратуры Елена Россохина заявила, что надзорное ведомство может обратиться в суд с требованием пожизненно лишить Багдасарян водительских прав, если у нее подтвердится наличие заболевания, не совместимого с управлением транспортным средством.