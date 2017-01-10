Гонщица Мара Багдасарян стала подсобным рабочим в столичном ЖКХ

Участница скандальных гонок на Gelandewagen Мара Багдасарян приступила к исправительным работам в управляющей компании при многоквартирном доме в районе Сокол на севере столицы.



«В учреждении жилищно-коммунального хозяйства должница выполняет обязанности подсобного рабочего», — цитирует агентство ТАСС официального представителя управления ФССП России по Москве Тимура Коробицына.



По его словам, гонщицу планировалось привлечь к уборке дворовых территорий, однако по состоянию здоровья девушке поручили бумажную работу.



Он отметил, что Багдасарян предоставила соответствующие справки, в настоящий момент полученные документы проверяются.



Всего девушке было назначено 595 часов обязательных исправительных работ.

