Число погибших при взрывах в Кабуле возросло до 23

Число погибших в результате двух взрывов в Кабуле увеличилось до 23. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в сфере здравоохранения.

По данным местных СМИ, ответственность за взрывы взяло радикальное движение «Талибан» (запрещено в России).

Ранее сообщалось о том, что погиб 21 человек и пострадали 45. По информации местных властей, один из взрывов устроил террорист-смертник. После этого взорвался заминированный автомобиль.

Взрывы прогремели в районе Дарул-Аман, где находятся министерства внутренних и иностранных дел Афганистана, а также парламент и посольство России.