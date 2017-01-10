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Число погибших при взрывах в Кабуле возросло до 23

Один из взрывов устроил террорист-смертник

Число погибших в результате двух взрывов в Кабуле увеличилось до 23. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в сфере здравоохранения.

По данным местных СМИ, ответственность за взрывы взяло радикальное движение «Талибан» (запрещено в России).

Ранее сообщалось о том, что погиб 21 человек и пострадали 45. По информации местных властей, один из взрывов устроил террорист-смертник. После этого взорвался заминированный автомобиль.

Взрывы прогремели в районе Дарул-Аман, где находятся министерства внутренних и иностранных дел Афганистана, а также парламент и посольство России.

Известия // вторник, 10 января 2017 года

Число погибших при взрывах в Кабуле возросло до 23

Один из взрывов устроил террорист-смертник

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