МГУ стал третьим вузом после Стенфорда и Оксфорда

В иностранных филиалах Московского государственного университета проходят обучение 3 тыс. студентов, а всего у вуза - пять зарубежных филиалов. В ближайших планах - открытие филиала МГУ в Словении и совместного российско-китайского университета в Шэньчжэне. Кроме того, впервые в истории российских и советских вузов МГУ занял третье место в международном рейтинге востребованности выпускников. Об этом ректор Московского университета Виктор Садовничий сообщил президенту Владимиру Путину в ходе встречи, посвященной вопросам международного сотрудничества в сфере образования.

- Важно, что мы учим на русском языке, диплом МГУ, - и они (выпускники филиалов – «Известия») остаются работать в республиках. То есть мы готовим друзей, мы надеемся, - сообщил руководитель одного из ведущих вузов России.

Филиалы МГУ уже действуют в Казахстане, Азербайджане, Узбекистане, Армении и Таджикистане. По итогам прошлогоднего визита Владимира Путина в Словению была достигнута договоренность о создании филиала МГУ и в этой стране ЕС. А вот в китайском Шэньчжэне планируется создать совместный с Пекинским политехом университет.

- Президенты (государств - "Известия") курируют все филиалы лично. В целом это успех нашей миссии, а я считаю это миссией, - подчеркнул ректор МГУ.

Филиалу МГУ в Севастополе (до присоединения Крыма к России он входил в число зарубежных подразделений), где учатся 700 студентов, испытывал давление со стороны украинских властей. В частности, по словам Виктора Садовничего, местное руководство отказывалось выдавать филиалу лицензии, пытаясь в конечном итоге вытеснить МГУ с полуострова. Однако, благодаря "личным связям", филиал тогда удалось отстоять.

Сейчас в МГУ обучаются более 50 тысяч студентов и аспирантов. В прошлом году численность выпускников достигла 10 тысяч человек. Помимо этого, впервые в истории российских и советских вузов МГУ занял третье место в международном рейтинге востребованности выпускников.

- Стэнфорд и Оксфорд впереди, а мы на третьем. Это очень хорошая оценка, раньше никогда такой оценки не было, - сообщил Садовничий.

- Стали более объективными, - констатировал Владимир Путин.