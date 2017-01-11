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СП недосчиталась лесников

Из-за нехватки кадров лесоохраны Россия ежегодно теряет миллиарды рублей и миллионы кубометров древесины

Фото: РИА НОВОСТИ/Александр Кондратюк

Счетная палата пришла к выводу, что из-за незаконных рубок Россия ежегодно теряет миллионы кубометров древесины. По данным ведомства, на 1 января 2016 года ущерб от незаконных вырубок составил 11 874 млн рублей. Эксперты говорят, что ситуация год от года ухудшается. Одной из главных причин этого называют нехватку персонала в лесной охране, что, в свою очередь, вызвано недостатком финансирования. Рослесхоз подтверждает слишком высокую нагрузку на каждого работающего лесного инспектора. Однако ведомство отрицает реальное снижение запасов древесины.

По данным Счетной палаты, в России остается острой проблема незаконной рубки древесины. Хотя с 2010 по 2015 год количество случаев сократилось на 37%, сумма ущерба от них уменьшилась незначительно — на 14,2%. На 1 января 2016 года она составила 11 874 млн рублей. Почти половина объема незаконных рубок (49,5%) приходится на Сибирский федеральный округ. За пять лет общий запас древесины в стране снизился на 231 млн куб. м. Особенно динамично убывают леса в республиках Бурятия и Саха (Якутия), Забайкальском, Красноярском и Пермском краях, Брянской, Иркутской, Калужской, Кировской и Московской областях.

Одновременно Счетная палата отмечает, что фактическая численность должностных лиц, осуществляющих охрану лесов, меньше норм, установленных и правительством РФ, и Минприроды России. При этом отдельные субъекты из-за отсутствия финансирования обеспечивали численность лесников формально — просто сотрудников нагружали дополнительными обязанностями.

Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) не согласно с выводами Счетной палаты. По данным ведомства, цифры, приведенные Счетной палатой, отображают данные о потерях в связи с рубками, пожарами, но в отчетах отсутствует актуальная информация об объемах прирастаемой древесины.

— По тем регионам, где за последний год было проведено лесоустройство, произошло значительное увеличение запасов. Например, в Костромской области — на 37 млн куб. м, в Ярославской — на 14 млн куб. м, в Новосибирской — на 20 млн куб. м, — сообщили «Известиям» в Рослесхозе.

Динамичное сокращение запасов древесины в Подмосковье ведомство объясняет изменением его границ: в 2011 году из области в состав Москвы было передано около 75 тыс. га земель лесного фонда.

В Комитете лесного хозяйства МО «Известиям» сообщили, что площадь лесного фонда в течение последних лет остается практически неизменной — 1940 тыс. га. Небольшие сокращения этой цифры (в пределах нескольких сотен гектаров) вызваны необходимостью развития инфраструктурных объектов.

Рослесхоз не отрицает актуальность проблемы с незаконными рубками леса.

— Основными причинами незаконных рубок являются их высокая доходность, тяжелые социально-экономические условия в лесных поселках, недостаточная эффективность правоприменительной практики на отраслевом и региональном уровнях, — сообщили «Известиям» в ведомстве.

Рослесхоз подтверждает, что нагрузка на лесных инспекторов слишком велика.

— По сравнению с 2010 годом в 2016 году благодаря проводимой работе рост фактической численности инспекторов составил 36%, — уточнили в ведомстве. — Несмотря на это, в среднем по России нагрузка на одного лесного инспектора составляет 61 тыс. га площади лесного фонда. Недостаток сотрудников лесной охраны обусловлен в первую очередь низким уровнем оплаты труда, связанным с недостаточным финансированием, и с необходимостью значительную часть рабочего времени проводить непосредственно в лесу. В результате приток молодых специалистов явно недостаточен, а имеющиеся сотрудники постепенно достигают пенсионного возраста и уходят.

Еще одну причину нехватки кадров Рослесхоз видит в сокращении числа профильных лесных учебных заведений, находящихся теперь не в ведении Федерального агентства лесного хозяйства, а в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации.

Председатель Рослеспрофсоюза Денис Журавлев уверен, что проблему незаконных рубок лесов можно решить с помощью повышения численности лесной охраны и создания условий для ее работы.

— Основной объем полномочий по управлению лесами сейчас находится в компетенции регионов. Но многие регионы не справляются с их реализацией. Причины разные, в том числе и финансирование: нехватка средств, неадекватное направление бюджетов, — пояснил он.

Вице-президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Светлана Кржижановская отмечает, что сейчас массовые вырубки идут на Дальнем Востоке, особенно на границе с Китаем.

— Китайская мебельная промышленность развивается очень интенсивно, а ведь рубки леса там запрещены уже более десяти лет, — рассказала она. — Откуда они берут древесину? От браконьерских рубок, за которые расплачиваются на границе наличными. Крупные российские деревообрабатывающие и мебельные предприятия сейчас вряд ли связываются с нелегальной лесозаготовкой из-за введения экологической маркировки древесины. А вот мелкие производства в отдаленных регионах вполне могут пользоваться сырьем, полученным от браконьеров.

По словам Светланы Кржижановской, с принятием Лесного кодекса система надзора была полностью ликвидирована и только за последние 3–4 года в него внесли поправки, которые восстанавливают службы лесхозов и егерей.

— Позитивные перемены на бумаге произошли, но кадров-то нет. Систему нужно создавать заново. Так что ситуация действительно плачевная — законы есть, но они не работают, — сетует она.

По данным «Гринпис», неучтенная заготовка древесины в России составляет примерно 20% от общего объема заготовленной древесины.

— Достоверных данных по незаконным рубкам нет. В официальную отчетность попадает примерно 1%, — сказал «Известиям» руководитель лесного отдела «Гринпис России» кандидат биологических наук Алексей Ярошенко. — Ситуация в России соответствует среднемировому уровню: в странах Экваториальной Африки уровень незаконных рубок достигает 80%, в европейских странах — доли процентов.

По оценке «Гринпис», в последние два года объем незаконных рубок растет, потому что из-за падения рубля резко выросла мотивация к экспорту и древесины, и лесной продукции. Например, доходы экспортеров пиломатериалов выросли на 70–80%.

— Главный потребитель необработанной незаконной древесины со всего мира, по оценке Интерпола, — это Китай, — отметил Алексей Ярошенко. — Продукция после переработки незаконной древесины попадает и на другие рынки, в том числе в Европу и в Японию. От незаконных рубок больше всего страдают Сибирь и Дальний Восток, но и по всей стране они ведутся.

По его мнению, чтобы изменить ситуацию, стране не хватает людей, работающих в лесу.

Известия // среда, 11 января 2017 года

СП недосчиталась лесников

СП недосчиталась лесниковИз-за нехватки кадров лесоохраны Россия ежегодно теряет миллиарды рублей и миллионы кубометров древесины

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