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ПАРНАС подал иск в ВС РФ об отмене результатов выборов в Госдуму

В пресс-службе партии сообщили, что руководство политической организации приняло такое решение из-за якобы допущенных нарушениях при подведении итогов голосования

Партия ПАРНАС подала иск в Верховный суд (ВС) России об отмене результатов выборов в Госдуму седьмого созыва, которые состоялись 18 сентября 2016 года. Об этом во вторник сообщила пресс-служба политической организации.

Как передает ТАСС со ссылкой на представителей партии, ПАРНАС считает, что Центризбирком допустил нарушения при подведении итогов голосования и якобы не провел проверку по жалобам о нарушениях при голосовании и подсчете голосов.

«Также ЦИК не рассмотрела вопроса о повторном подсчете голосов, где достоверность итогов голосования ставилась под сомнение (в том числе в Санкт-Петербурге, Саратове, Челябинской области, Дагестане, Башкирии)», — указано в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе также пояснили, что партия намерена потребовать от ЦИК предоставить документы, связанные с установлением результатов выборов в Госдуму.

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Известия // вторник, 10 января 2017 года

ПАРНАС подал иск в ВС РФ об отмене результатов выборов в Госдуму

В пресс-службе партии сообщили, что руководство политической организации приняло такое решение из-за якобы допущенных нарушениях при подведении итогов голосования

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