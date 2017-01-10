Рухнувшую крышу дома в Ижевске отремонтирует управляющая компания

Крышу четырехэтажного жилого дома в Ижевске, где накануне произошло обрушение кровли под тяжестью снега, отремонтирует управляющая компания дома. Работы по восстановлению кровли и усилению конструкции по всему периметру проведут в течение трех недель, сообщил министр энергетики и ЖКХ Удмуртии Иван Маринин. По его словам, вводить режим чрезвычайной ситуации в регионе не будут.



«Все работы должны быть выполнены в короткий срок — до трех недель, но я думаю, что управляющая компания, понимая ситуацию, завершит их досрочно. Администрации района поручено вести ежедневный контроль за выполнением восстановительных работ, проводить работу с жителями по возмещению ущерба», — цитирует министра ИА «Сусанин».

Напомним, что обрушение крыши в доме на улице 50 лет ВЛКСМ произошло в ночь на воскресенье, 8 января. В результате ЧП никто не пострадал, эвакуация жителей не понадобилась. Всего в жилом доме было нарушено теплоснабжение восьми квартир, в которых проживают 33 человека, однако его удалось восстановить в тот же день.

Причиной инцидента послужило то, что управляющая компания вовремя не очистила крышу от снега. После инцидента инспекторы региональной Госжилинспекции проведут проверку, чтобы узнать, как чистят крыши многоквартирных домов от наледи и снега во всех муниципалитетах республики.