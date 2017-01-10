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Минздрав РФ предлагает запретить в ресторанах курение кальянов

Речь идет также о запрете на употребление устройств для нагревания и испарения табака

С предложением наложить запрет на курение кальянов, электронных сигарет и табачных нагревательных систем в заведениях общественного питания выступил Минздрав России. Об этом говорится в «Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017−2022 годы и дальнейшую перспективу».

«Запрет использования в организациях общественного питания изделий, которые используются для вдыхания продуктов горения, нагревания или испарения табака, а также вдыхания различных смесей (в том числе кальянов)», — цитирует телеканал «360» текст документа ведомства.

Напомним, антитабачная концепция, рассчитанная до 2022 года и разработанная по поручению главы ведомства Вероники Скворцовой, запрещает продажу табака людям, которые родились не раньше 2015 года, в том числе совершеннолетним, а также приравнивает электронные сигареты к обычным.

По словам официального представителя Минздрава Олега Салагая разработанная концепция по противодействию распространению курения табака будет доработана и согласована с органами исполнительной власти. 

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Известия // вторник, 10 января 2017 года

Минздрав РФ предлагает запретить в ресторанах курение кальянов

Речь идет также о запрете на употребление устройств для нагревания и испарения табака

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