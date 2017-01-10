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Глава ФИФА уверен, что подготовка к ЧМ-2018 в России завершится в срок

По мнению председателя Международной федерации футбола, все необходимые мероприятия будут проведены к концу 2017 года

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что подготовка к проведению чемпионата мира 2018 года и Кубка конфедераций-2017 в России идет по плану.

Ранее во вторник в Цюрихе прошло заседание совета ФИФА, на котором обсуждалось проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году в России.

«Мы обсудили чемпионат мира-2018 и Кубок конфедераций-2017 в России. Работа идет по плану. По поводу стадионов есть пара настораживающих моментов, но это нормально», — приводит «РИА Новости» слова Джанни Инфантино.

Вместе с тем он отметил, что предстоит провести еще много работы по подготовке к соревнованиям, однако глава ФИФА выразил уверенность, что все будет готово уже к концу 2017 года.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Сочи. При этом встречи в рамках Кубка конфедераций будут проводиться с 17 июня по 2 июля 2017 года в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.

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Известия // вторник, 10 января 2017 года

Глава ФИФА уверен, что подготовка к ЧМ-2018 в России завершится в срок

По мнению председателя Международной федерации футбола, все необходимые мероприятия будут проведены к концу 2017 года

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