Дорога к чемпионату

В последнее время наша страна все чаще становится площадкой для крупных международных спортивных состязаний. Ближайшее из них — Кубок Конфедераций-2017, который пройдет в четырех российских городах — Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Можно с уверенностью сказать, что для проведения этого турнира транспортная инфраструктура городов-организаторов практически готова.

Активно идет разработка логистики передвижения зрителей кубка, чтобы сделать транспортные сервисы более комфортными и безопасными. Отрабатывается множество условий для обеспечения удобного перемещения участников и зрителей мероприятий. Как мы знаем, впечатление от масштабных и зрелищных соревнований складывается из мелочей. Всё это учитывается и тщательно прорабатывается специалистами на местах. Например, для удобства болельщиков организуются специальные бесплатные «маршруты соревнований».

Россия — первая страна-организатор в истории международных соревнований по футболу, которая создала столь обширную сеть бесплатных «маршрутов соревнований». Любой зритель, у которого будут билеты на матчи кубка и паспорт болельщика (Fan-ID), сможет передвигаться между городами-организаторами и внутри них бесплатно. В городе-участнике «маршруты соревнований» будут соединять наиболее востребованные места: транспортные объекты, стадионы, фан-зоны. А между городами будут курсировать дополнительные бесплатные железнодорожные составы из купейных вагонов, где зрители смогут выспаться и с новыми силами болеть за свои сборные. Подать заявку на бронирование бесплатных железнодорожных билетов можно будет с 17 января 2017 года на сайте tickets.transport2018.com.

Следующее масштабное мероприятие — чемпионат мира по футболу, который пройдет в 2018 году. И транспортную инфраструктуру для его проведения в городах-организаторах надо подтянуть. Всего в федеральной программе подготовки России к чемпионату мира по футболу 2018 года значатся 42 мероприятия по модернизации транспортных объектов. На сегодня из них полностью реализовано семь мероприятий: реконструировано пять аэропортов и построено две дороги.

Благодаря подготовке к ЧМ-2018 в регионах заработали новые терминалы в аэропортах Волгограда, Самары, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга. Модернизированы также Внуково и Пулково. Сдана в эксплуатацию дорога от Калининграда до границы с Польшей. Завершены работы на дороге до аэропорта в Саранске. Также в Саранске уже началось рабочее движение на транспортной развязке на пересечении улиц Красной и Севастопольской, что обеспечит свободный проезд внутри города и увеличит пропускную способность других развязок. Готовность этого объекта — 99%.

Следующий объект реконструкций городской транспортной системы — Калининград, где на днях завершился первый этап работ на Солнечном бульваре. Строительство велось на полукилометровом участке, где были обновлены само полотно улицы, дождевая канализация, наружное освещение и благоустроена близлежащая территория. Объект уже введен в эксплуатацию. Казалось бы, мелочь в масштабах страны, но это именно часть общей программы проведения ЧМ. Это часть того, по чему будут оценивать качество подготовки к чемпионату. Ну а жители получили новую современную улицу.

Перед началом ЧМ-2018 будет закончено строительство самого знакового и заметного объекта транспортной инфраструктуры: абсолютно нового, построенного буквально в чистом поле, аэропорта Ростова-на-Дону. В этом году прошло народное голосование, которое выбрало для него имя «Платов». Необходимо подчеркнуть, что этот аэропортовый комплекс — первый в истории современной России, который строится с нуля.

Мы видим, что работы на объектах идут, основная их масса, согласно плану-графику, будет сдана в 2017 году. Безусловно, такой большой проект не может проходить абсолютно гладко. И там, где есть вопросы, руководству регионов необходимо подключаться лично и брать проблемы и вопросы под свой контроль, а не доводить обсуждение до федерального уровня. Чтобы не возникало ситуаций, когда работы тормозятся из-за чьего-то бездействия и в последний момент о них становится известно в Москве. Слаженная и четкая работа на региональном уровне — залог своевременного завершения строительства и сдачи объектов.

Для каждого города-организатора ЧМ-2018 — его «олимпиада», мероприятие крупное, знаковое, только вместо нескольких видов спорта будет один. Международная федерация футбола (ФИФА) заключила с каждым городом договор отдельно. И именно поэтому задача региональных властей — обеспечить качественное и своевременное выполнение работ. Представители власти должны самостоятельно обеспечить реализацию как спортивных проектов (таких, например, как строительство или модернизация стадионов), так и транспортных (строительство и модернизация аэропортов, дорог, метро, обеспечение бесплатного внутрирегионального и внутригородского проезда для болельщиков и т.д.).