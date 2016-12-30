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Битва за Олимпиаду, триумф Императора и шахматное противостояние

Выбор «Известий»: главные спортивные события 2016 года

Фото: ТАСС/Daniel A. Anderson

Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро

По итогам 16 дней соревнований сборная России завоевала 56 медалей — 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых — и заняла четвертое место в общем командном зачете. Нашу команду обошли сборные США — 121 (46-37-38), Великобритании — 67 (27-23-17) и Китая — 70 (26-18-26) медалей.

Золотых наград у российской сборной могло быть и больше. Три верные победы на последних секундах упустили борцы Наталья Воробьева, Виолетта Коблова и Аниуар Гедуев, а стрелок Сергей Каменский буквально отдал золото Николо Киприани, сломавшись на последнем выстреле. Итальянцу даже пришлось извиняться перед своим соперником. Но и 19 золотых медалей можно расценивать как успех. Многие эксперты ожидали от нашей сборной меньшего.

Тем не менее этот результат — худший за те 20 лет, что Россия выступает на летних Олимпийских играх отдельной командой. Из Атланты-1996 россияне увезли 63 медали (26 золотых, 21 серебряную и 16 бронзовых), из Сиднея-2000 — 89 медалей (32-28-29), из Афин-2004 — 90 медалей (28-26-36), из Пекина-2008 — 71 медаль (22-20-29), а из Лондона-2012 — 77 медалей (22-23-32).

Однако стоит учесть, что от Игр-2016 были отстранены почти все российские легкоатлеты, в полном составе тяжелоатлеты и большая часть команды по академической гребле. За неделю до Олимпиады в Международном олимпийском комитете (МОК) и вовсе рассматривался вопрос о дисквалификации всей российской команды. Многие лидеры сборной, включая главную надежду в плавании Юлию Ефимову, были допущены до участия в Играх в последний момент, благодаря решениям Спортивного арбитражного суда (CAS).

— В целом я бы оценил выступление нашей команды на Играх в Рио как весьма успешное вопреки сложившимся обстоятельствам. Мы взяли медали в 20 видах спорта. Причем не только в наших традиционно сильных видах, но и в таких, где мы либо вообще никогда еще не брали медалей, либо делали это еще в советские времена. Были и небольшие минусы. Есть целый ряд федераций, которые, скажем так, не совсем удачно выступили здесь. Я бы, наверное, назвал прыгунов в воду, на которых мы надеялись. В плавании мы тоже могли взять больше медалей, — резюмировал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

Из 280 членов сборной России 107 уехали из Бразилии с медалями. Наибольший вклад в медальный зачет внесли спортсмены, представляющие спортивную гимнастику (8), фехтование (7) и вольную борьбу (6).

Чемпионами в Рио-2016 стали дзюдоисты Беслан Мудранов и Хасан Халмурзаев, фехтовальщицы Яна Егорян и Инна Дериглазова, мужская команда по рапире и женская — по сабле, теннисистки в паре Елена Веснина и Екатерина Макарова, гимнастки Алия Мустафина, Маргарита Мамун и группа в художественной гимнастике, борцы Роман Власов, Давит Чакветадзе, Абдулрашид Садулаев, Сослан Рамонов, боксер Евгений Тищенко, синхронистки в дуэте (Наталья Ищенко — Светлана Ромашина) и группе, женская гандбольная сборная и пятиборец Александр Лесун.

Возвращение Последнего Императора

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

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2016 год был полон значимых событий в мире единоборств — расцвет карьеры Хабиба Нурмагомедова в UFC, спад Владимира Кличко, уход из бокса Флойда Мейвейзера и много других. Однако всё это отходит на второй план по сравнению с возвращением в профессиональный спорт живой легенды смешанных единоборств Федора Емельяненко.

Последний Император преподнес своим болельщикам шикарный новогодний подарок, проведя в ночь на 1 января 2016 года бой против индуса Джайдипа Сингха. В нем Емельяненко одержал победу на классе в первом раунде техническим нокаутом — после серии мощнейших ударов Сингх не смог оказать сопротивление нашему тяжеловесу, и судья остановил схватку, присудив победу Федору.

Второго поединка легендарного тяжеловеса пришлось ждать более полугода. Но оно того стоило — российские любители ММА получили шанс увидеть своего кумира вживую — бой с Фабио Мальдонадо проходил на переполненной ледовой арене в Санкт-Петербурге. Билеты на турнир с участием Последнего Императора разлетелись за считаные часы.

Сам же поединок наделал немало шума. В первом раунде Емельяненко обменялся опасными атаками с бразильским оппонентом, но сопернику Федора повезло больше — его удары были точнее, и наш чемпион «поплыл». Однако судья не спешил останавливать схватку. По ходу поединка легендарный спортсмен сумел оправиться и довести бой до конца. В итоге судьи вынесли решение в пользу Емельяненко, единогласно отдав ему победу. Это не понравилось не только болельщикам Мальдонадо — недовольно загудел практически весь зал, выражая свое недоумение относительно исхода схватки. По мнению зрителей, бразильский оппонент Федора был как минимум не хуже нашего тяжеловеса. После боя многие поспешили упрекнуть судей в несправедливости принятого решения, однако бойцовские эксперты сошлись в ином мнении — их поразила стойкость и целеустремленность Емельяненко, его нежелание сдаваться и неумение опускать руки. В сложнейшей ситуации он оправился и смог не только выровнять столь неудачно начавшийся для него поединок, но и одержать в нем заслуженную победу.

После того как страсти вокруг поединка Последнего Императора с Мальдонадо улеглись, в спортивном мире начались новые споры — где продолжит свою карьеру прославленный чемпион. Назывался и главный американский промоушен UFC, и японская компания Rizin, и российская команда Fight Nights. По признанию самого Федора, у него были предложения от всех вышеперечисленных компаний, но в итоге его выбор пал на Bellator — второй по силе динамично развивающийся американский промоушен, с которым Емельяненко подписал соглашение на четыре поединка.

В недавнем интервью «Известиям» Федор откровенно рассказал о том, почему выбрал Bellator, а не UFC. Легендарный боец признался, что условия, предложенные молодой компанией, были более выгодны для него. К тому же в случае подписания контракта с UFC Федор не имел бы права выступать в других бойцовских организациях, а Bellator такой запрет на спортсменов не накладывает. Это означает, что в 2017 году у поклонников Последнего Императора есть шанс вновь увидеть его бой в России.

Чемпионат Европы по футболу

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

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Чемпионат Европы по футболу — одно из самых ожидаемых международных соревнований, проводимое раз в четыре года под эгидой УЕФА. В 2016 году 15-й по счету турнир для европейских стран проходил в период с 10 июня по 10 июля во Франции и стал в некоторой степени уникальным. Участниками финальной стадии Евро-2016 впервые стали 24 команды, среди которых оказалась и сборная России.

В августе 2015-го, за год до старта турнира, на тренерском мостике нашей национальной команды произошли ключевые перемены — на смену итальянцу Фабио Капелло, проработавшему на своем посту почти три года, пришел российский специалист Леонид Слуцкий, получивший разрешение от Российского футбольного союза (РФС) совмещать работу в сборной и московском ЦСКА. Пришествие нового тренера взбодрило команду, и во всех оставшихся матчах отборочного цикла она одержала победы (Швеция — 1:0; Лихтенштейн — 7:0; Молдова — 2:1; Черногория — 2:0). Это позволило россиняам существенно поправить положение в своей группе и квалифицироваться на Евро-2016 со второго места.

Успехи сборной России при Слуцком взбодрили не только футболистов, но и болельщиков, привыкших к провалам команды на крупных международных турнирах. В сборную поверили и стали возлагать на нее большие надежды на успешное выступление на Евро-2016. А к переменам на тренерском мостике позднее добавились и знаковые изменения в составе. Впервые в истории вызов в национальную команду получили натурализованные футболисты — немец украинского происхождения Роман Нойштедтер (полузащитник) и бразилец Маринато Гилерме (вратарь).

Однако порадовать своих поклонников результатами на европейском первенстве подопечным Слуцкого не удалось. В первом матче группового этапа при не слишком выразительной игре наша команда сумела добиться ничьей с Англией (1:1), чудом спасшись от поражения на последних минутах. А путешествие в Марсель болельщикам запомнилось больше не самой игрой с англичанами, а беспорядками и фанатскими столкновениями на улицах портовой столицы Франции, которые впоследствии перенеслись и на трибуны стадиона «Велодром». Десятки россиян были задержаны полицией и выдворены из страны, некоторые получили более суровое наказание и по сей день отбывают срок во французских тюрьмах. А нашей национальной команде за поведение болельщиков пригрозили дисквалификацией с Евро-2016.

И все-таки сборная России избежала санкций и продолжила свое выступление на турнире, однако продлилось это недолго. Во втором матче наша команда уступила Словакии (1:2), а в заключительной игре группового этапа была разгромлена Уэльсом (0:3). Заняв последнее место в своем квартете, подопечные Леонида Слуцкого бесславно покинули Евро-2016. Снова разочаровавшись в национальной команде, болельщики провожали сборную России с турнира оглушительным свистом и криками: «Позор!»

30 июня 2016 года Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера сборной России, принеся извинения всем поклонникам национальной команды за неоправданные ожидания. А 10 июля мир узнал нового обладателя титула лучшей команды континента. В финальном матче сборная Португалии обыграла хозяев турнира команду Франции (1:0) и впервые в своей истории стала победителем чемпионата Европы.

Чемпионат мира и Кубок мира по хоккею

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко


Для российского хоккея минувший год выдался неоднозначным. Начало было положено в новогодние праздники в Хельсинки, где молодежная сборная России вновь сумела показать характер, а ее главный тренер Валерий Брагин в очередной раз продемонстрировал умение достигать результата при не самых благоприятных обстоятельствах. Уверенно заняв первое место в группе, россияне в четвертьфинале встретили жесткое сопротивление со стороны главного открытия турнира — сборной Дании, еще несколько лет назад считавшейся хоккейным карликом. Скандинавы дважды вели в счете, и лишь за 44 секунды до финальной сирены Владислав Каменев смог спасти игру, а в овертайме он же забросил победную шайбу (4:3).

В полуфинале удалось переиграть извечных соперников — сборную США (2:1). А в финальной встрече наши парни показали характер в противостоянии с хозяевами турнира финнами — самым неудобным для России соперником последних лет. За 2 минуты до конца встречи Финляндия вышла вперед, и казалось, что исход решен. Но за 6 секунд до финальной сирены Андрей Светлаков заставил трибуны Суоми отложить открывание победного шампанского. К сожалению, в овертайме класс финнов сказался (4:3), но Брагин и его молодежка вернулись из Хельсинки героями. А главные звезды финской команды Патрик Лайне и Себастьян Ахо еще напомнят о себе через четыре месяца на чемпионате мира в Москве.

Дубль Ахо и голевой пас Лайне позволил подопечным Кари Ялонена обыграть дружину Олега Знарка на ее площадке в полуфинальном матче. В решающей встрече взрослая сборная Финляндии не совладала с фаворитами турнира — Канадой. Россия смогла на мажорной ноте завершить чемпионат мира, разгромив в матче за третье место американцев (7:2). Формальная неудача на домашнем турнире вызвала тревогу относительно перспектив нашей команды на сентябрьском Кубке мира в Торонто.

Это турнир, который проводит Национальная хоккейная лига (НХЛ), собирая лучших из лучших. Во времена холодной войны он назывался Кубком Канады и символизировал наиболее жесткий градус противостояния СССР и Северной Америки на льду. В то время профессионалам, игравшим в НХЛ, запрещалось участвовать в Олимпиадах и чемпионатах мира. И Кубок Канады в 1980-е годы был единственным соревнованием, где могли сойтись главные звезды мирового хоккея — Уэйн Гретцки и Сергей Макаров, Вячеслав Фетисов и Марк Мессье. Их матчи многими признаются лучшими в истории хоккея. После развала СССР Кубок мира проводился лишь дважды, в 1996 и 2004 годах, но всегда вызывал повышенный интерес. Третий розыгрыш в 2016 году также вызвал широкий ажиотаж.

Россияне попали в сильную группу — к Швеции, Финляндии и Северной Америке (до 21 года). Проиграв на старте шведам, подопечные Олега Знарка сумели сенсационно переиграть считавшихся фаворитами молодых североамериканцев благодаря гениальной игре вратаря Сергея Бобровского, а затем оказались сильнее финнов. В полуфинале Россия достойно билась с хозяевами и фаворитами Кубка мира — Канадой, но из-за ошибок в обороне проиграла. Сборная «кленовых листьев» в финале оказалась сильнее главной сенсации турнира — сборной Европы.

Матч за мировую шахматную корону. Сергей Карякин — Магнус Карлсен

Фото: РИА Новости/Нэнси Сисель

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Вопреки ожиданиям, одним из самых зрелищных и интригующих спортивных событий 2016 года стала битва за шахматную корону. 55-й в истории матч за титул лучшего шахматиста планеты проходил между действующим чемпионом Магнусом Карлсеном из Норвегии и претендентом из России Сергеем Карякиным. Поединок проводился с 11 по 30 ноября в Нью-Йорке, а его призовой фонд составил €1 млн.

Норвежец считался безоговорочным фаворитом. С 2013 года Карлсен удерживает звание сильнейшего шахматиста мира. К поединку с Карякиным Магнус подошел в статусе 1-го номера в рейтинге, российский спортсмен — лишь 9-м. Мало кто рассчитывал, что поединок получится действительно напряженным. Однако нашего гроссмейстера эти разговоры не интересовали. Он на равных играл с норвежцем и по ходу битвы в определенный момент даже стал фаворитом. Однако норвежцу удалось выровнять ход встречи, свести 12-матчевое противостояние к ничьей и перевести партию в тай-брейк.

Увы, но в быстрых шахматах у Карякина практически не было шансов. В тай-брейке Карлсен одержал победу со счетом 3:1 и сохранил звание чемпиона мира. Несмотря на поражение, все без исключения эксперты признали выступление российского гроссмейстера достойным. Первый за восемь лет россиянин в финале битвы за шахматную корону явно не опорочил великую историю российской школы самого интеллектуального вида спорта.

Дайджест

В 2016 году первыми россиянами — чемпионами НБА в составе «Кливленд Кавальерс» стали Тимофей Мозгов и Александр Каун. Интересно, что в октябре 2016 года капитан женской сборной России Евгения Белякова стала чемпионкой НБА в составе «Лос-Анджелес Спаркс». Ранее женский чемпионат НБА выигрывали Элен Шакирова («Хьюстон»-2000), Ирина Осипова («Детройт»-2006) и Светлана Абросимова («Сиэтл»-2010).

Российский боксер Сергей Ковалев потерпел первое поражение в профессиональной карьере, по очкам уступив американцу Андре Уорду и потеряв титулы чемпиона мира в весе до 79,4 кг по версиям WBA, WBO и IBF. Вердикт судей можно назвать как минимум спорным. Контракт на этот бой предусматривает реванш.

Сумма отступных за трансфер бразильского форварда «Зенита» Халка в китайский клуб «Шанхай Теллэйс» составила €56 млн. Это рекорд в истории российского футбола. Ранее самым дорогим считался переход хавбека Виллиана из «Анжи» в лондонский «Челси» в 2013 году: тогда клуб Романа Абрамовича выплатили махачкалинцам €35,5 млн. 

Женское одиночное фигурное катание в России сейчас на подъеме. Наиболее ярко в уходящем году проявила себя 17-летняя Евгения Медведева. В конце января она взошла на высшую ступень пьедестала чемпионата Европы, а спустя два месяца ей не было равных на чемпионате мира, причем россиянка стала первой фигуристкой, выигравшей взрослый ЧМ на следующий год после победы на юниорском. 

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева, по не зависящим от нее причинам пропустившая Олимпиаду-2016, объявила об уходе из спорта. Во многом это решение связано с тем, что Исинбаева была избрана в комиссию спортсменов МОК. В ходе голосования, проводившегося среди спортсменов — участников Игр-2016, она обошла почти 20 других претендентов.

Перед очередным биатлонным сезоном ситуация в женской сборной России казалась критической. Спортсменки преимущественно финишировали за пределами десятки сильнейших. Сенсацию преподнесла 26-летняя Татьяна Акимова. До этапа Кубка мира в чешском Нове-Место ее лучшим результатом в рамках индивидуальных гонок Кубка планеты было 12-е место. 16 декабря Акимова одержала победу в спринте, а на следующий день завоевала бронзовую медаль в гонке преследования.

Сезон-2016 «Формулы-1» оказался очень противоречивым для российского пилота Даниила Квята. Команда «Ред Булл» заменила Даниила на Макса Ферстаппена уже после четырех гонок. После перевода в «Торо Россо» у россиянина почти ничего не получалось, раз за разом он проигрывал своему партнеру Карлосу Сайнсу и лишь отчасти смог вновь обрести себя в конце первенства. Это позволило Даниилу продлить контракт на 2017 год. Теперь пилот сможет спокойно подготовиться к сезону и продемонстрировать весь имеющийся талант, чтобы найти пути для продолжения карьеры в «Формуле-1».

Баскетбольный ЦСКА спустя восемь лет вернул себе звание сильнейшей команды континента. По ходу финальной встречи с «Фенербахче» армейцы вели с преимуществом в 20 очков, но за 20 секунд до финальной сирены позволили туркам выйти вперед. За 1,7 секунды до конца основного времени ЦСКА благодаря попаданию Виктора Хряпы удалось перевести игру в овертайм, где армейцы всё же сумели отстоять победу. 

Теннисистка Светлана Кузнецова впервые в карьере дошла до полуфинала Итогового турнира года WTA. Преодолеть групповой этап россиянке удалось с шестой попытки. В 1/2 финала Светлана уступила испанке Гарбинье Мугурусе, но это не повод расстраиваться. Спортсменка провела выдающийся сезон, выиграв престижный турнир в Сиднее и Кубок Кремля.

13 сентября 2016 года пал вечный рекорд легендарного хоккеиста Бориса Михайлова по числу заброшенных шайб в национальном первенстве. В чемпионатах СССР Борис Петрович забил 428 голов. Его рекорд продержался более 35 лет и был побит форвардом «Металлурга» Сергеем Мозякиным. Во встрече с минским «Динамо» Сергей забросил свою 429-ю шайбу за 17 лет выступлений в чемпионате России и КХЛ. Весной он сыграл одну из ключевых ролей в выигрыше «Магниткой» Кубка Гагарина.

Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Битва за Олимпиаду, триумф Императора и шахматное противостояние

Битва за Олимпиаду, триумф Императора и шахматное противостояниеВыбор «Известий»: главные спортивные события 2016 года

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