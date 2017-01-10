Первая победа над Маклареном

В воскресенье Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) сняла временное отстранение от международных стартов с российских скелетонистов Елены Никитиной, Марии Орловой, Ольги Потылицыной и чемпиона сочинской Олимпиады Александра Третьякова. Все четверо были отстранены от соревнований после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) начал расследование случаев употребления допинга атлетами из России. Поводом для разбирательств стала публикация в декабре 2016 года второй части доклада возглавляемой канадским профессором Ричардом Маклареном комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). В так называемом «списке Макларена» оказались и российские скелетонисты, попавшие в результате под санкции IBSF.

Ближе к Новому году Федерация бобслея России (ФБР) направила в IBSF просьбу пересмотреть свое решение. В итоге комиссия IBSF посчитала, что на данный момент не имеется достаточных доказательств, которые обосновывали бы временное отстранение россиян. Также комиссия попросила МОК поделиться с ней информацией о ходе расследования.



Таким образом, российские скелетонисты смогут принять участие в чемпионате Европы, который пройдет 14–15 января в немецком Винтерберге. Решение об отстранении лишало их такой возможности, но глава ФБР Александр Зубков заявлял, что сборная России до последнего не будет менять свой состав.

Главный тренер сборной России по скелетону Данил Чабан назвал справедливым решение Международной федерации бобслея и скелетона отменить временное отстранение от соревнований отечественных спортсменов.

— В Федерации бобслея России удовлетворены решением комиссии международной организации о снятии запрета на участие в соревнованиях российских скелетонистов Елены Никитиной, Марии Орловой, Ольги Потылицыной и Александра Третьякова, — заявил «Известиям» Данил Чабан. — Это абсолютно логичное и справедливое решение. Комиссия признала, что не располагает достаточными доказательствами применения допинга нашими спортсменами, поэтому им разрешено участвовать в соревнованиях. Мы изначально не были согласны с решением о временном отстранении российских скелетонистов и досконально изучали ситуацию, находясь в постоянном контакте с руководством IBSF. Ожидали вынесения окончательного вердикта и рады, что в итоге всё разрешилось для четверых наших спортсменов справедливым образом. Теперь они смогут принять участие в грядущем чемпионате Европы в Германии, где, надеюсь, покажут хороший результат.

Также наставник российской сборной по скелетону рассказал и о ходе подготовки российских спортсменов к континентальному первенству в Винтерберге.

— Все наши спортсмены голодны до побед, тренировки идут полным ходом, все готовятся к турниру и жаждут показать высокий уровень, — продолжил он. — Настрой у каждого запредельный. Будем бороться за самые высокие места. Для спортсмена вообще нет никаких мест, кроме первого, поэтому цели и задачи ставятся максимальные. Практика и опыт показывают, что любой спортсмен может прийти к финишу первым — даже тот, от которого этого особо и не ждут. Верим и надеемся на успешное выступление российских скелетонистов и бобслеистов на чемпионате мира в Германии.

Снятие отстранения с отечественных скелетонистов стало первым решением в пользу России, принятым после публикации доклада Макларена. Напомним, после этого ряд федераций по зимним видам спорта перенес из нашей страны все запланированные соревнования — в частности, Тюмень осталась без этапов Кубка мира по биатлону и лыжным гонкам, город Остров в Псковской области лишился юниорского чемпионата мира по биатлону, а у Челябинска забрали этап Кубка мира по конькобежному спорту. Не обошлось без потерь и в бобслее — этап Кубка мира в Сочи также было решено перенести.

— Нынешнее решение по скелетонистам — как глоток свежего воздуха, — заявил «Известиям» экс-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев. — Работа ФБР и ее президента Александра Зубкова показывает, что даже в этой ситуации можно добиваться решений в интересах России, если оперативно и без эмоций реагировать на нападки на нас, своевременно подавать апелляции на решения и вести плодотворную дипломатическую работу с международными организациями. При этом радует, что ФБР добилась своего не ценой отказа от сочинского этапа Кубка мира. Мы знаем, что ряд российских федераций сами отказались от проведения соревнований в стране, чтобы выйти на компромисс с международными федерациями. А в случае с бобслеем этап Кубка мира в Сочи был перенесен именно решением IBSF. Но в итоге даже при такой бескомпромиссной позиции наших скелетонистов удалось отстоять.

По мнению Леонида Тягачева, возглавлявшего ОКР в 2001–2010 годах, спортивным федерациям России нужно брать пример с ФБР, чтобы добиться полного присутствия на зимних Олимпийских играх-2018 в корейском Пхенчхане.

— Ситуация начала накаляться задолго до Олимпиады в Рио, — продолжил экс-глава ОКР. — Мы создали независимую антидопинговую комиссию во главе с Виталием Смирновым и находимся в постоянном контакте с руководителями международных федераций. При этом многие из них заставляют нас отказываться от проведения соревнований в России, как это было в биатлоне, лыжных гонках и бобслее. Время непростое. Я знаю всех руководителей международных федераций по зимним видам спорта — они уважительно относятся к России, но при этом испытывают давление со стороны ряда западных стран. Это очень нехорошая тенденция, и поэтому мы должны как можно активнее отстаивать права отечественных спортсменов, 99% из которых не сделали ничего плохого. Были отдельные нарушения со стороны наших ребят, но это срикошетило на остальных. И наши спортивные руководители должны использовать прецедент со скелетонистами, чтобы более жестко защищать атлетов от незаслуженных обид и добиться торжества справедливости.

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