ЦБ предлагает увеличить срок гарантии ремонта по ОСАГО

Банк России предлагает установить шестимесячный гарантийный срок на ремонт в рамках ОСАГО, а не два месяца, как предлагалось ранее. Об этом заявил заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин, выступая в Госдуме на круглом столе по законопроекту о реформе ОСАГО.

Не исключено, что срок гарантии на лакокрасочные работы увеличится до 12 месяцев, сообщил представитель ЦБ. С таким предложением на мероприятии выступил координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов, который обратил внимание, что по этому виду работ «косяки вылезают в межсезонье». Поэтому гарантия на покраску должна составлять не менее года, а вот на восстановительный ремонт достаточно и полугодовой гарантии.

— Если слова Петра Шкуматова будут подтверждены, то мы можем поменять позицию. Главное, чтобы это услышали депутаты, мы свое предложение сделали, — заявил «Известиям» Чистюхин после круглого стола. Он подчеркнул, что Банк России еще ведет обсуждение поправок с экспертами.



Согласно проекту «Положения о правилах ОСАГО» (есть в распоряжении «Известий»), максимальный срок ремонта по страховке составит 35 дней. При этом техцентр должен располагаться максимум в 50 км от места ДТП или дома попавшего в аварию автомобилиста.



Напомним, Госдума в середине декабря прошлого года приняла в первом чтении законопроект Михаила Емельянова («Справедливая Россия»), который меняет действующий закон «Об ОСАГО». Согласно документу, автовладельцы будут получать в рамках ОСАГО преимущественно ремонт машины, а не денежный эквивалент. Планируется, что закон начнет действовать с 1 марта 2017 года.



Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») сообщил сегодня, что на внесение поправок к законопроекту ко второму чтению осталась неделя.

