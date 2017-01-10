ЦБ предлагает увеличить срок гарантии ремонта по ОСАГО

Банк России предложил Госдуме поправить законопроект о замене денежных выплат по ОСАГО на ремонт
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Банк России предлагает установить шестимесячный гарантийный срок на ремонт в рамках ОСАГО, а не два месяца, как предлагалось ранее. Об этом заявил заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин, выступая в Госдуме на круглом столе по законопроекту о реформе ОСАГО.
Не исключено, что срок гарантии на лакокрасочные работы увеличится до 12 месяцев, сообщил представитель ЦБ. С таким предложением на мероприятии выступил координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов, который обратил внимание, что по этому виду работ «косяки вылезают в межсезонье». Поэтому гарантия на покраску должна составлять не менее года, а вот на восстановительный ремонт достаточно и полугодовой гарантии.
— Если
слова
Петра
Шкуматова
будут подтверждены, то мы можем поменять
позицию. Главное, чтобы это услышали
депутаты, мы свое предложение сделали, — заявил
«Известиям» Чистюхин после круглого
стола. Он
подчеркнул, что Банк России еще ведет
обсуждение поправок с экспертами.
Согласно проекту «Положения о правилах ОСАГО» (есть в распоряжении «Известий»), максимальный срок ремонта по страховке составит 35 дней. При этом техцентр должен располагаться максимум в 50 км от места ДТП или дома попавшего в аварию автомобилиста.
Напомним, Госдума
в середине декабря прошлого года приняла
в первом чтении законопроект Михаила
Емельянова («Справедливая Россия»),
который меняет
действующий закон «Об ОСАГО». Согласно документу, автовладельцы будут получать в рамках
ОСАГО преимущественно
ремонт
машины, а не денежный эквивалент. Планируется,
что закон начнет действовать с 1 марта
2017 года.
Глава думского комитета по
финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»)
сообщил сегодня, что на внесение поправок
к законопроекту ко второму чтению
осталась неделя.