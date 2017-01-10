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Брейвик сделал жест нацистского приветствия перед заседанием суда

Во вторник суд рассматривает две апелляции на решение о признании условий содержания террориста бесчеловечными

Норвежский террорист Андерс Брейвик, устроивший взрыв в молодежном лагере правящей Норвежской рабочей партии, вскинул руку в нацистском приветствии перед началом судебного заседания.

Как передает «Федеральное агентство новостей», преступник сделал нацистский жест, когда входил в зал заседания.

Суд рассматривает две апелляции на решение, вынесенное 20 апреля 2016 года. Тогда условия содержания Андерса Брейвика в тюрьме были признаны бесчеловечными: террорист жаловался на то, что ему предлагают холодный кофе, а еду разогревают в микроволновке.

Националист Андерс Брейвик в 2011 году устроил взрыв в молодежном лагере правящей Норвежской рабочей партии в Осло. В результате трагедии погибли 77 человек, еще более 150 получили ранения. В 2012 году суд приговорил преступника к 21 году лишения свободы с возможностью продления срока еще на пять лет неограниченное число раз.

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Известия // вторник, 10 января 2017 года

Брейвик сделал жест нацистского приветствия перед заседанием суда

Во вторник суд рассматривает две апелляции на решение о признании условий содержания террориста бесчеловечными

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