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В Литве закрыли шоу «Угадай мелодию» за нацистское приветствие в эфире

По словам заместителя гендиректора LRT, инцидент не согласуется ценностями телеканала

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Развлекательную программу «Угадай мелодию» на литовском канале LRT закрыли после того, как одна из ее участниц продемонстрировала в эфире нацистское приветствие. Об этом сообщил заместитель генерального директора канала Римвидас Палецкис.

Как сообщается на портале Delfi, актриса литовского театра и кино Аста Баукуте, угадав произведение литовского композитора еврейского происхождения Симонаса Донсковаса, одной рукой показала жест нацистского приветствия, а другую приложила к верхней губе и прокричала «еврей».

«Произошедшее не согласуется с пропагандируемыми LRT ценностями. Принято решение о приостановке программы», — пояснил Римвидас Палецкис. Он также принес извинения телезрителям за инцидент.

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Известия // суббота, 7 января 2017 года

В Литве закрыли шоу «Угадай мелодию» за нацистское приветствие в эфире

В Литве закрыли шоу «Угадай мелодию» за нацистское приветствие в эфиреПо словам заместителя гендиректора LRT, инцидент не согласуется ценностями телеканала

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