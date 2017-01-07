В Литве закрыли шоу «Угадай мелодию» за нацистское приветствие в эфире

Развлекательную программу «Угадай мелодию» на литовском канале LRT закрыли после того, как одна из ее участниц продемонстрировала в эфире нацистское приветствие. Об этом сообщил заместитель генерального директора канала Римвидас Палецкис.

Как сообщается на портале Delfi, актриса литовского театра и кино Аста Баукуте, угадав произведение литовского композитора еврейского происхождения Симонаса Донсковаса, одной рукой показала жест нацистского приветствия, а другую приложила к верхней губе и прокричала «еврей».

«Произошедшее не согласуется с пропагандируемыми LRT ценностями. Принято решение о приостановке программы», — пояснил Римвидас Палецкис. Он также принес извинения телезрителям за инцидент.