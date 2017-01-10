Жертвами взрыва в гостинице афганского Кандагара стали три человека

Три человека стали жертва двойного взрыва в в гостинице города Кандагар на юго-востоке Афганистана. Еще восемь человек пострадали в результате инцидента, сообщают местные СМИ.



Как телеканал TOLO News, взрыв произошел в здании гостиницы, в которой проходила встреча и диппредставителя ОАЭ, они также пострадали в результате инцидента.

Пока ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за взрыв.

Ранее рядом с парламентским комплексом в Кабуле прогремел взрыв, жертвами которого стали 38 человек. Ответственность за инцидент взяло на себя движение «Талибан».