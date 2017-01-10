Два взрыва прогремели в афганском Кандагаре

Два взрыва произошли в гостинице в афганском Кандагаре, где проходила встреча между губернатором провинции, главой полиции и высокопоставленным дипломатом из ОАЭ.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на телеканал TOLO News.

По данным властей, глава полиции и дипломат не пострадали, губернатор получил ранение.

Кроме того, стало известно, что число погибших в результате двух взрывов в Кабуле увеличилось до 38 человек. Ранее сообщалось о 27 погибших.



Ранее во вторник местные СМИ сообщили, что первый взрыв раздался рядом со зданием бывшего управления безопасности. Второй прогремел около телестудии парламента Афганистана.



По данным местных СМИ, ответственность за взрывы взяло радикальное движение «Талибан» (запрещено в России).