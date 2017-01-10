Захватившего заложников в банке Алабамы задержали

Сотрудникам кредитного кооператива ничего не угрожает
Подозреваемого в захвате заложников в банке в американском Таскалусе (штат Алабама) задержали. Сотрудникам организации ничего не угрожает.
Как заявила представитель городской полиции Тина Ричардсон, в результате инцидента никто не пострадал, находившиеся в заложниках сотрудники банка встречаются с родными.
По данным полиции, инцидент произошел еще до открытия учреждения, подозреваемый был один. В здании не было клиентов кредитного кооператива, сообщает телеканал Fox News.
Ранее сообщалось, что в заложниках находились восемь человек.
Близлежащий кампус университета Алабамы был перекрыт в целях безопасности.