Захватившего заложников в банке Алабамы задержали

Подозреваемого в захвате заложников в банке в американском Таскалусе (штат Алабама) задержали. Сотрудникам организации ничего не угрожает.

Как заявила представитель городской полиции Тина Ричардсон, в результате инцидента никто не пострадал, находившиеся в заложниках сотрудники банка встречаются с родными.



По данным полиции, инцидент произошел еще до открытия учреждения, подозреваемый был один. В здании не было клиентов кредитного кооператива, сообщает телеканал Fox News.

Ранее сообщалось, что в заложниках находились восемь человек.

Близлежащий кампус университета Алабамы был перекрыт в целях безопасности.

