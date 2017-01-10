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Захватившего заложников в банке Алабамы задержали

Сотрудникам кредитного кооператива ничего не угрожает

Подозреваемого в захвате заложников в банке в американском Таскалусе (штат Алабама) задержали. Сотрудникам организации ничего не угрожает.

Как заявила представитель городской полиции Тина Ричардсон, в результате инцидента никто не пострадал, находившиеся в заложниках сотрудники банка встречаются с родными.

По данным полиции, инцидент произошел еще до открытия учреждения, подозреваемый был один. В здании не было клиентов кредитного кооператива, сообщает телеканал Fox News.

Ранее сообщалось, что в заложниках находились восемь человек. 

Близлежащий кампус университета Алабамы был перекрыт в целях безопасности. 

Известия // вторник, 10 января 2017 года

Захватившего заложников в банке Алабамы задержали

Сотрудникам кредитного кооператива ничего не угрожает

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