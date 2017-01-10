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Полтавченко: вопрос о передаче Исаакиевского собора решен

При этом губернатор Санкт-Петербурга отметил, что собор сохранит музейно-просветительскую функцию

Решение о передаче Исаакиевского собора в пользование Русской церкви уже принято, но историческое здание вместе с тем полностью сохранит свои музейные функции. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

«Вопрос решен. По договоренности между патриархом и мною собор сохранит музейно-просветительскую функцию», — цитирует ТАСС главу города.

Он также отметил, что здание смогут посещать представители всех конфессий.

Исаакиевский собор находится в собственности Санкт-Петербурга, при этом здание помещено под охрану на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Летом в 2015 году Санкт-Петербургская епархия Русской церкви обратилась к правительству города с просьбой передать ей Исаакиевский собор, однако власти приняли решение продолжить практику совместного использования храма СПб ГБУК «Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» и церковью.

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Известия // вторник, 10 января 2017 года

Полтавченко: вопрос о передаче Исаакиевского собора решен

При этом губернатор Санкт-Петербурга отметил, что собор сохранит музейно-просветительскую функцию

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