Полтавченко: вопрос о передаче Исаакиевского собора решен

Решение о передаче Исаакиевского собора в пользование Русской церкви уже принято, но историческое здание вместе с тем полностью сохранит свои музейные функции. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.



«Вопрос решен. По договоренности между патриархом и мною собор сохранит музейно-просветительскую функцию», — цитирует ТАСС главу города.

Он также отметил, что здание смогут посещать представители всех конфессий.

Исаакиевский собор находится в собственности Санкт-Петербурга, при этом здание помещено под охрану на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Летом в 2015 году Санкт-Петербургская епархия Русской церкви обратилась к правительству города с просьбой передать ей Исаакиевский собор, однако власти приняли решение продолжить практику совместного использования храма СПб ГБУК «Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» и церковью.