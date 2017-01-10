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Суд арестовал двух фигурантов дела о стрельбе из автомата в Москве

Мужчины взяты под стражу до 6 марта

Тверской суд Москвы санкционировал арест до 6 марта фигурантов дела о стрельбе из автомата в центре Москвы Омара Омарова и Ислама Муртазалиева.

Омаров в суде раскаялся в содеянном, а Муртазалиев заявил, что не совершал никакого преступления, а лишь снимал стрельбу на камеру, передает «РИА Новости».

Задержанные подозреваются в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), им грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, 28-летний уроженец Махачкалы Омаров был задержан после полицейской проверки видеоролика, размещенного в интернете, где он стрелял из автомата в воздух на одной из столичных улиц.

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Известия // вторник, 10 января 2017 года

Суд арестовал двух фигурантов дела о стрельбе из автомата в Москве

Мужчины взяты под стражу до 6 марта

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