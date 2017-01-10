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Гидрометцентр предупредил о сильных снегопадах в ЦФО 12 и 13 января

Синоптики сообщили о ветре местами до 12–17 м/с

Гидрометцентр России предупредил о сильных снегопадах в четверг и пятницу на юге Центрального федерального округа (ЦФО).

«12 и 13 января под влиянием южного атмосферного фронта в ЦФО ожидается снег, местами ветер до 12–17 м/с», — приводит ТАСС сообщение метеослужбы.

При этом в Липецкой, Курской, Белгородской областях в четверг пройдет сильный снег, в Орловской — умеренный, также ожидается метель и ветер 16–21 м/с.

В ночное время температура воздуха составит от 5 до 12 градусов мороза, а 13 января она повысится на 2–4 градуса.

Наиболее низкие температуры в среду ожидаются в Липецкой (минус 21 градус) и Тамбовской областях (минус 20 градусов). Ночной и утренний туман наиболее вероятен в Рязанской, Калужской, Брянской, Орловской и Смоленской областях.

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Известия // вторник, 10 января 2017 года

Гидрометцентр предупредил о сильных снегопадах в ЦФО 12 и 13 января

Синоптики сообщили о ветре местами до 12–17 м/с

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