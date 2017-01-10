На пачках сигарет в ЕврАзЭС появятся новые устрашающие картинки

В странах Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) с 17 марта 2017 года на пачках сигарет появятся новые устрашающие картинки, говорится в пресс-релизе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК, регулирующий орган ЕврАзЭС).

Таким образом, у изготовителей, импортеров или продавцов осталось меньше трех месяцев, чтобы разместить новые картинки на упаковках в соответствии с требованиями технического регламента союза.

На пачках сигарет будут изображены органы курильщиков, пораженные болезнями, а также названия заболеваний. Кроме того, на картинках разместят изображения последствий таких болезней, как пародонтоз, гангрена и рак.

Также на пачках сигарет нельзя будет указывать количество никотина и смол.