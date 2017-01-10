США обвинили во взяточничестве брата и племянника Пан Ги Муна

Власти США предъявили обвинения во взяточничестве брату и племяннику бывшего Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, передает «Федеральное агентство новостей».

По данным агентства Reuters, Чу Хен Пан и Пан Ги Сан обвиняются в сговоре с целью дачи взятки чиновнику одной из ближневосточных стран. Речь идет о схеме, включающей сделку по продаже комплекса зданий во Вьетнаме за $800 млн.