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США обвинили во взяточничестве брата и племянника Пан Ги Муна

Родственников бывшего генсека ООН обвиняют в сговоре с целью дачи взятки чиновнику одной из ближневосточных стран

Власти США предъявили обвинения во взяточничестве брату и племяннику бывшего Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, передает «Федеральное агентство новостей».

По данным агентства Reuters, Чу Хен Пан и Пан Ги Сан обвиняются в сговоре с целью дачи взятки чиновнику одной из ближневосточных стран. Речь идет о схеме, включающей сделку по продаже комплекса зданий во Вьетнаме за $800 млн.

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Известия // вторник, 10 января 2017 года

США обвинили во взяточничестве брата и племянника Пан Ги Муна

Родственников бывшего генсека ООН обвиняют в сговоре с целью дачи взятки чиновнику одной из ближневосточных стран

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