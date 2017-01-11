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Директор соревнований «Русская зима» покинул свой пост

Генсек ВФЛА Михаил Бутов проработал в качестве руководителя соревнований 15 лет

Генеральный секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Михаил Бутов покинул должность директора соревнований «Русская зима».

«Спустя 15 лет работы в качестве руководителя легкоатлетических соревнований в манеже «Русская зима» я покидаю должность директора», — написал Бутов в Facebook.

По его словам, избранный президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин решил назначить на эту должность другого человека.

Соревнования «Русская зима» пройдут 4-5 февраля 2017 года.

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Известия // среда, 11 января 2017 года

Директор соревнований «Русская зима» покинул свой пост

Генсек ВФЛА Михаил Бутов проработал в качестве руководителя соревнований 15 лет

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