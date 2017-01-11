В 2017 году банки получат доступ к базам данных ФМС

Федеральная налоговая служба (ФНС) в 2017 году откроет свои базы данных для банков, рассказал «Известиям» источник, близкий к Центробанку.

Таким образом кредитные организации смогут оперативно подтверждать доходы клиентов. В ФНС и ЦБ подтвердили, что механизм предоставления банкам справок по форме 2-НДФЛ в электронном виде уже прорабатывается.

«ЦБ поддерживает новацию. Ее реализация упростит в том числе и жизнь заемщиков, так как отпадет необходимость получать справку самому и нести ее в банк в бумажном виде. Внедрение данного механизма снизит затраты как банка, так и, соответственно, заемщика на оформление и выдачу кредита», — сказали «Известиям» в пресс-службе Банка России.

По словам источника, пока доступа к базе ФНС у банков нет, несмотря на согласие ЦБ по данному вопросу. Однако проблема будет решена в течение года. Тогда банки смогут запрашивать справки по форме 2-НДФЛ так же, как и данные СНИЛС клиентов.

Представители ФНС подчеркнули, что информация из баз данных будет передаваться кредитной организации только с согласия заемщиков, которые смогут дать его в личном кабинете на сайте налоговой службы.

Подробнее — в материале «Известий»: ФНС открывает свои базы для банков