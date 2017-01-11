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Счетная палата выявила острую нехватку в России лесников

Из-за отсутствия персонала ущерб от нелегальных вырубок леса составил 11 874 млн рублей

Проверки Счетной палаты выявили колоссальный ущерб бюджета от незаконных вырубок леса. Данные на 1 января 2016 года составили 11 874 млн рублей. Аналитики говорят о дальнейшем ухудшении ситуации.

Основной причиной бедственного положения дел является огромный недостаток персонала лесной охраны. По данным Рослесхоза, в силу нехватки финансирования на каждого лесника приходится огромный объем работ. Кроме того, в некоторых регионах необходимая численность лесников обеспечивалась за счет дополнительной нагрузки штатных единиц.

В итоге по всей России бесконтрольно вырубаются леса, особенно активно этот процесс идет в Бурятии и Якутии, в Забайкалье, в Красноярском и Пермском краях, Брянской, Иркутской, Калужской, Кировской и Московской областях.

Подробнее — в материале «Известий»: СП недосчиталась лесников

Известия // среда, 11 января 2017 года

Счетная палата выявила острую нехватку в России лесников

Из-за отсутствия персонала ущерб от нелегальных вырубок леса составил 11 874 млн рублей

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