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Трамп получил информацию о российском компромате на него

Российские спецслужбы якобы владеют компроментирующей республиканца информацией личного характера

Новоизбранный президент США Дональд Трамп познакомился с секретной информацией, из которой следует, что у России имеется на него компрометирующее досье. Российские спецслужбы якобы располагают порочащими республиканца сведениями личного и финансового характера.

Об этом сообщает СNN со ссылкой на круг анонимных чиновников. Эту информацию американские спецслужбы приобщили к отчету о вмешательстве России в ход выборов президента США.

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Известия // среда, 11 января 2017 года

Трамп получил информацию о российском компромате на него

Российские спецслужбы якобы владеют компроментирующей республиканца информацией личного характера

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