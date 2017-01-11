Трамп получил информацию о российском компромате на него

Новоизбранный президент США Дональд Трамп познакомился с секретной информацией, из которой следует, что у России имеется на него компрометирующее досье. Российские спецслужбы якобы располагают порочащими республиканца сведениями личного и финансового характера.

Об этом сообщает СNN со ссылкой на круг анонимных чиновников. Эту информацию американские спецслужбы приобщили к отчету о вмешательстве России в ход выборов президента США.