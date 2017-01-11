На Сахалине в ДТП с участием «скорой» и грузовика погибли пять человек

На Сахалине пять человек погибли в ДТП с участием машины скорой помощи и грузовика, передает «Федеральное агентство новостей».

В пресс-службе управления МВД по Сахалинской области заявили, что ДТП произошло на 203-м километре автодороги «Южно-Сахалинск — Оха» в Макаровском районе.



В результате лобового столкновения автомобиля скорой помощи с автомобилем Isuzu Elf погибли водитель грузовика и четверо пассажиров скорой. По свидетельству очевидцев, машина скорой помощи сгорела.

На месте происшествия работают сотрудники ОМВД России по Макаровскому городскому округу. Устанавливаются обстоятельства происшествия.