Новости, деловые новости - Известия
Среда,
11 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

В Никарагуа состоялась церемония инаугурации президента Ортеги

Даниэль Ортега в четвертый раз стал государственным лидером Никарагуа

В Манагуа состоялась инаугурация президента Никарагуа Даниэля Ортеги. На церемонии присутствовал глава МВД России Владимир Колокольцев.

71-летний Ортега в первый раз пришел к власти в 1985 году. На этот раз он будет занимать верховный пост до 2022 года, одержав победу на выборах с результатом свыше 72% голосов в первом же туре. Жена Ортеги, Росарио Мурильо занимает пост вице-президента.

Кроме российской делегации, на церемонии инаугурации присутствовали представители Тайваня, Венесуэлы, Сальвадора, Гондураса и Боливии.

Читайте также:

Рогозин провел встречу с президентом Никарагуа

Известия // среда, 11 января 2017 года

В Никарагуа состоялась церемония инаугурации президента Ортеги

Даниэль Ортега в четвертый раз стал государственным лидером Никарагуа

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Никита Мендкович

эксперт

Все мнения

Мнение

Дмитрий Болкунец

политолог

Все мнения

Мнение

Николай Асаул

заместитель министра транспорта РФ

Все мнения

Мнение

Алексей Филатов

эксперт по безопасности

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Юлия Цепляева

аналитик

Все мнения

Мнение

Андрей Шальопа

режиссер

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке