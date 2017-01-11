В Никарагуа состоялась церемония инаугурации президента Ортеги

В Манагуа состоялась инаугурация президента Никарагуа Даниэля Ортеги. На церемонии присутствовал глава МВД России Владимир Колокольцев.

71-летний Ортега в первый раз пришел к власти в 1985 году. На этот раз он будет занимать верховный пост до 2022 года, одержав победу на выборах с результатом свыше 72% голосов в первом же туре. Жена Ортеги, Росарио Мурильо занимает пост вице-президента.

Кроме российской делегации, на церемонии инаугурации присутствовали представители Тайваня, Венесуэлы, Сальвадора, Гондураса и Боливии.