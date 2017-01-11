Обама пока не ознакомился с законопроектом о новых санкциях против РФ

Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест заявил журналистам, что президент США Барак Обама пока не видел законопроект сенаторов о новых санкциях против РФ, поэтому не может принять решение о том, подпишет ли он его, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Эрнест подчеркнул, что действующий глава государства принимает решение о подписании каждой законодательной инициативы отдельно, после ее изучения.

Напомним, группа сенаторов-демократов во главе с Джоном Маккейном внесла в Конгресс США законопроект, который предполагает введение новых санкций — за инвестиции в добычу полезных ископаемых, трубопроводы и гражданские ядерные проекты в России, а также за покупку-продажу суверенного долга РФ и участие в приватизации в России.