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Обама пока не ознакомился с законопроектом о новых санкциях против РФ

Действующий глава США примет решение о подписании законодательной инициативы после ее изучения

Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест заявил журналистам, что президент США Барак Обама пока не видел законопроект сенаторов о новых санкциях против РФ, поэтому не может принять решение о том, подпишет ли он его, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Эрнест подчеркнул, что действующий глава государства принимает решение о подписании каждой законодательной инициативы отдельно, после ее изучения.

Напомним, группа сенаторов-демократов во главе с Джоном Маккейном внесла в Конгресс США законопроект, который предполагает введение новых санкций — за инвестиции в добычу полезных ископаемых, трубопроводы и гражданские ядерные проекты в России, а также за покупку-продажу суверенного долга РФ и участие в приватизации в России.

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Известия // среда, 11 января 2017 года

Обама пока не ознакомился с законопроектом о новых санкциях против РФ

Действующий глава США примет решение о подписании законодательной инициативы после ее изучения

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