Захарова: у Обамы есть девять дней, чтобы разрушить мир

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что внешнеполитические шаги уходящей администрации США во главе с Бараком Обамой не имеют смысла и могут «разрушить мир».

«Каждый день читаю новости из Вашингтона: новые санкции в отношении России, поставка ПЗРК сирийским головорезам, совершенно бессмысленные, но вредоносные действия по всем направлениям внешней политики. Бог сотворил мир за 7 дней. У администрации Обамы на 2 дня больше, чтобы его разрушить», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

30 декабря США ввели санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ. 35 российских дипломатов в США были объявлены персонами нон-грата и высланы из страны.



9 января США расширили список граждан России, в отношении которых действуют санкции в рамках так называемого «закона Магнитского». В список вошли пять человек, включая главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

11 января группа сенаторов-демократов во главе с Джоном Маккейном внесла в Конгресс США законопроект, который предполагает введение новых санкций — за инвестиции в добычу полезных ископаемых, трубопроводы и гражданские ядерные проекты в России, а также за покупку-продажу суверенного долга РФ и участие в приватизации в России.