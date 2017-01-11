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Обама: Россия и Китай не могут сравниться с нашим влиянием в мире

В прощальной речи президент США назвал РФ и КНР американскими соперниками

Президент США Барак Обама, выступая в Чикаго с прощальной речи, назвал Россию и Китай соперниками, сообщает «РИА Новости».

При этом глава государства выразил мнение, что РФ и КНР «не сравнятся с США».

«Соперники, такие как Россия и Китай, не могут сравниться с нашим влиянием в мире, если мы не откажемся от того, что мы отстаиваем, и не превратимся в очередную большую страну, которая задирается к соседям, которые меньше ее», — сказал Обама.

20 января Обама уходит в отставку 20 января, а президентом страны станет Дональд Трамп.

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Известия // среда, 11 января 2017 года

Обама: Россия и Китай не могут сравниться с нашим влиянием в мире

В прощальной речи президент США назвал РФ и КНР американскими соперниками

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