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СМИ: Тиллерсон считает, что Россия представляет угрозу для стран НАТО

Также кандидат на пост госсекретаря обвинил РФ в игнорировании интересов США

Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон считает, что Россия представляет угрозу и страны НАТО правы в своей обеспокоенности по данному поводу.

«Россия представляет угрозу сегодня, но не является непредсказуемой в продвижении своих интересов. Наши союзники по НАТО правы в том, что они обеспокоены поднимающейся Россией», — приводит издание The Washington Post текст доклада, с которым Тиллерсон должен выступить на слушании в сенате, посвященном утверждению его кандидатуры на пост госсекретаря.

В частности, в документе говорится, что РФ «вторглась на Украину, взяла под контроль Крым и поддерживает силы сирийского правительства в насильственном нарушении законов ведения войны» в Сирии.

Кроме того, в своей вступительной речи Тиллерсон обвинил Россию в игнорировании интересов США.

«Недавние действия России, когда она завоевывала уважение и место на глобальной арене, игнорировали американские интересы», — говорится в тексте документа.

Кандидат на пост госсекретаря упомянул Россию среди самых серьезных вызовов для внешней политики США сразу после Китая. Также Тиллерсон среди потенциальных угроз назвал радикальный ислам, Иран и Северную Корею.

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Известия // среда, 11 января 2017 года

СМИ: Тиллерсон считает, что Россия представляет угрозу для стран НАТО

Также кандидат на пост госсекретаря обвинил РФ в игнорировании интересов США

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