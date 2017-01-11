СМИ: Тиллерсон считает, что Россия представляет угрозу для стран НАТО

Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон считает, что Россия представляет угрозу и страны НАТО правы в своей обеспокоенности по данному поводу.

«Россия представляет угрозу сегодня, но не является непредсказуемой в продвижении своих интересов. Наши союзники по НАТО правы в том, что они обеспокоены поднимающейся Россией», — приводит издание The Washington Post текст доклада, с которым Тиллерсон должен выступить на слушании в сенате, посвященном утверждению его кандидатуры на пост госсекретаря.

В частности, в документе говорится, что РФ «вторглась на Украину, взяла под контроль Крым и поддерживает силы сирийского правительства в насильственном нарушении законов ведения войны» в Сирии.

Кроме того, в своей вступительной речи Тиллерсон обвинил Россию в игнорировании интересов США.

«Недавние действия России, когда она завоевывала уважение и место на глобальной арене, игнорировали американские интересы», — говорится в тексте документа.

Кандидат на пост госсекретаря упомянул Россию среди самых серьезных вызовов для внешней политики США сразу после Китая. Также Тиллерсон среди потенциальных угроз назвал радикальный ислам, Иран и Северную Корею.