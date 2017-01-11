Папа римский призвал к созданию единого Центрального банка

К тотальной реформе мировой банковской системы призвал папа римский Франциск. Понтифик предложил создать новое финансовое ведомство – Центральный банк, общий для всех государств. По замыслу Франциска, центробанки стран мира передали бы этой организации часть своих полномочий.

Свою точку зрения папа римский изложил в докладе, представленном министерством справедливости и мира Святого престола. Он обосновывает такую радикальную инициативу тем, что нынешние надбанковские организации, например МВФ, не выполняют свои стабилизирующие и контролирующие функции.

«Фактически очевидна возникающая потребность в структуре, которая бы выполняла функции центрального мирового банка, регулирующего потоки и обмен валют, как это делают национальные ЦБ», — говорится в докладе, текст которого цитирует «Эксперт».

По мнению Франциска, создание принципиально новой институции предотвратит рост пропасти между богатыми и нищими, что в итоге приведет ко все новым вспышкам насилия и подрыву демократических устоев общества.

Франциск признает, что создание общемирового Центробанка приведет к ослаблению суверенитета отдельных стран в вопросах денежной политики, однако, по мнению понтифика, преимущества такой реформы перевешивают этот недостаток.