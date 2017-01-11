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Аэропорт Мурманска временно закрыли из-за погодных условий

Для расчистки взлетно-посадочной полосы специалисты направили технику

Аэропорт «Мурманск» временно закрыли из-за сложных метеоусловий. Об этом сообщила представитель мурманского аэропорта Лидия Сальникова.

По ее словам, для расчистки взлетно-посадочной полосы специалисты направили технику.

Согласно данным онлайн-расписания, самолет из Архангельска ЛП 1955 отправился обратно в пункт вылета, рейс 5Н 517 компании «Нордавиа» задерживается в Домодедово. Ожидается, что он прибудет в Мурмаши в 15:20. Кроме того, задерживается самолет «Россия» FV 6343, который должен был вылететь из Санкт-Петербурга. Лайнер «Аэрофлот», вылетевший из Шереметьево, вернулся обратно в зону вылета аэропорта, сообщает ИА «Би-порт».

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Известия // среда, 11 января 2017 года

Аэропорт Мурманска временно закрыли из-за погодных условий

Для расчистки взлетно-посадочной полосы специалисты направили технику

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