Аэропорт Мурманска временно закрыли из-за погодных условий

Аэропорт «Мурманск» временно закрыли из-за сложных метеоусловий. Об этом сообщила представитель мурманского аэропорта Лидия Сальникова.

По ее словам, для расчистки взлетно-посадочной полосы специалисты направили технику.

Согласно данным онлайн-расписания, самолет из Архангельска ЛП 1955 отправился обратно в пункт вылета, рейс 5Н 517 компании «Нордавиа» задерживается в Домодедово. Ожидается, что он прибудет в Мурмаши в 15:20. Кроме того, задерживается самолет «Россия» FV 6343, который должен был вылететь из Санкт-Петербурга. Лайнер «Аэрофлот», вылетевший из Шереметьево, вернулся обратно в зону вылета аэропорта, сообщает ИА «Би-порт».

Читайте также:

По факту выката самолета за пределы ВПП в Мурманске заведено дело