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В Тверской области ужесточат требования к работе коммунальщиков

Качество работы теплоисточников из-за прорывов на теплотрассе раскритиковал глава региона

Требования к работе коммунальных служб Твери и области ужесточат после неоднократных прорывов на теплотрассах, которые произошли в регионе в период новогодних праздников. Об этом сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

По данным ИА «Твериград», магистральный трубопровод диаметром на Зеленом проезде прорвало в пятницу, 6 января. В результате аварии от тепла и горячего водоснабжения были отключены сотни домов микрорайона «Южный» и некоторая часть Московского района. Тогда собственник котельной «Южная» не смог подключиться к ремонтным работам, последствия аварии пришлось ликвидировать специалистам «Тверской генерации», напомнил глава региона.

По факту прорыва магистрали доследственную проверку проводят следователи СУ СКР по Тверской области.

Безответственно, по мнению главы региона, повели себя арендаторы котельной в деревне Новые Ельцы Осташковского района. Не сумев отремонтировать неполадки на объекте, руководители закрыли котельную и уехали.

«Вывод мы сделали — к арендаторам надо быть более требовательными, в том числе к внешним управляющим, которые осуществляют конкурсное производство», — заключил губернатор.

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Известия // среда, 11 января 2017 года

В Тверской области ужесточат требования к работе коммунальщиков

Качество работы теплоисточников из-за прорывов на теплотрассе раскритиковал глава региона

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