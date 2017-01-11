МО прокомментировало якобы опасные сближения авиации РФ и США в САР

Российские летчики действуют в Сирии профессионально и соблюдают все меры безопасности. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков, комментируя слова командующего 380-м экспедиционным крылом бригадного генерала Чарльза Коркорана о якобы «опасных приближениях» российских истребителей в Сирии к самолетам ВВС США.

«Российские пилоты регулярно напоминают американским и другим пилотам коалиции в небе Сирии, что они там не одиноки и не невидимы. При этом действуют наши летчики очень профессионально, соблюдая все меры безопасности», — заявил он.

По словам представителя военного ведомства, в ходе работы видеомостов с военными США, подобных претензий высказано не было.

«Трудно понять, являются ли сделанные заявления искренним мнением генерала Коркорана или его, как и многих других, просто использовала уходящая администрация США в рамках прощального русофобского спектакля», — подчеркнул он.