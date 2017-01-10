Пилоты США заявили об опасных сближениях с самолетами ВКС РФ в Сирии

Летчики ВКС России в Сирии допускают опасные сближения и иные маневры, нарушающие меморандум о взаимопонимании по предотвращению инцидентов в воздушном пространстве САР, сообщает Wall Street Journal.

Издание приводит слова командира 380-го экспедиционного звена ВВС США бригадного генерала Чарльза Коркоряна, который заявил, что российские летчики, как правило, редко реагируют на просьбу американцев опознать себя, редко меняют курс полета или вообще не меняют, что вынуждает пилотов США уходить в сторону, сообщает ТАСС.

«Мы не знаем, что они видят или не видят, и мы не хотим, чтобы они налетели на одного из нас», — приводит издание слова командира.

Командование Вооруженных сил США заявляет, что опасается последствий таких инцидентов в небе Сирии в свете и без того напряженных отношений между Вашингтоном и Москвой.

Издание также приводит слова полковника ВВС США Дэниела Мэннинга, который заявил, что любой инцидент в небе Сирии может быть воспринят, как акт агрессии. Он отметил, что по статистике военные самолеты разбиваются гораздо чаще от технических неисправностей, чем от огня по ним, но в «туманных условиях войны» любое происшествие моет быть истолковано, как умышленное уничтожение противником.

В связи с этим, как сообщает издание, Пентагон начал укреплять координацию с ВКС России в небе Сирии. По данным газеты, Мэннинг раньше созванивался со своим коллегой из ВКС РФ три раза в неделю в установленное время, а теперь такие контакты происходят по американской инициативе по несколько раз в день.

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