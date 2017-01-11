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Авиабаза под Псковом получила два новейших вертолета Ми-35

Оба вертолета прошли все этапы заводских испытаний

Авиабаза воздушно космических сил России под Псковом получила два новейших ударных вертолета Ми-35.

Оба вертолета прошли все этапы заводских испытаний, в ходе которых протестировали бортовое оборудование, систему навигации и радиолокационные комплексы, сообщает Псковское агентство информации.

Ми-35 — российский транспортно-боевой вертолет круглосуточного применения, предназначенный для уничтожения бронетехники, десантирования и огневой поддержки подразделений сухопутных войск. Он также применяется для эвакуации раненых и для перевозки грузов в кабине или на внешнем подвесе.

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Известия // среда, 11 января 2017 года

Авиабаза под Псковом получила два новейших вертолета Ми-35

Оба вертолета прошли все этапы заводских испытаний

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