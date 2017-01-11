Авиабаза под Псковом получила два новейших вертолета Ми-35

Авиабаза воздушно космических сил России под Псковом получила два новейших ударных вертолета Ми-35.

Оба вертолета прошли все этапы заводских испытаний, в ходе которых протестировали бортовое оборудование, систему навигации и радиолокационные комплексы, сообщает Псковское агентство информации.

Ми-35 — российский транспортно-боевой вертолет круглосуточного применения, предназначенный для уничтожения бронетехники, десантирования и огневой поддержки подразделений сухопутных войск. Он также применяется для эвакуации раненых и для перевозки грузов в кабине или на внешнем подвесе.

Читайте также:

ВКС РФ получили пять станций для обнаружения стелс-самолетов

