Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
12 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Национальной политике задали курс

Политолог Павел Данилин — об уникальности новой программы реализации национальной политики

Фото: youtube.com/ТСВ

В России впервые появилась цельная и непротиворечивая программа реализации государственной национальной политики. 10 января ее утвердил Дмитрий Медведев, выделив немалую сумму в 26 млрд рублей до 2025 года. Документ подготовили в Федеральном агентстве по делам национальностей (ФАДН), которое и будет главным ответственным за его исполнение.

Программа уникальная — она включает создание системы мониторинга и предупреждения межнациональных конфликтов, поддержку русского языка и национальных языков, меры по адаптации мигрантов и многое, многое другое. Ожидается масштабное привлечение институтов гражданского общества, НКО и лидеров общественного мнения.

Помимо амбициозных задач документ содержит и вполне конкретные целевые показатели, а также предусматривает персональную ответственность. К примеру, на начальном этапе его реализации процент трудовых мигрантов, которые не смогли сдать тесты для трудоустройства, устанавливается в 52%, а к 2025 году число таких неудачников должно будет сократиться до 30%. В том, что касается противодействия межнациональным конфликтам, наоборот, предусматривается рост разрешенных и купированных проблемных ситуаций еще на уровне муниципалитетов с 80 до 88%. Ответственным за достижение обоих вышеупомянутых показателей назначен начальник управления мониторинга, анализа и прогноза ФАДН Дмитрий Савельев.

Особое внимание привлекает раздел, касающийся поддержки и популяризации русского языка как скрепляющего и цементирующего российское общество. Почти полмиллиарда будет направлено на серию информационных кампаний, фестивалей и конкурсов, на обучение и повышение квалификации преподавателей и переводчиков. Запланировано проведение ежегодного международного фотоконкурса «Русская цивилизация», фестиваля «Говори по-русски, открывай новые горизонты», а также Форума переводчиков с языков народов России на русский язык. Целям реализации программы послужит и тот факт, что на прошлогоднем заседании Совета по межнациональным отношениям в Астрахани глава государства Владимир Путин поддержал идею о проведении Года единства российской нации.

Возникает резонный вопрос: почему именно сегодня стало возможно принятие такой программы и почему именно сегодня зашла речь о реализации государственной политики в сфере межнациональных отношений? Потому что сегодня впервые за долгие годы после развала единого государства — СССР — мы можем говорить о преодолении этой национальной катастрофы и ставить во главу угла не мнимое, а по-настоящему выстраданное единство нации.

Примеров того, что страна ощущает себя единым организмом от Калининграда до Камчатки, а живущие в ней граждане считают себя принадлежащими к одной политической нации, в последнее время много. Это и многомиллионное шествие «Бессмертного полка» на праздновании 9 Мая, и всеобщее празднование победы на зимней Олимпиаде в Сочи, и национальный консенсус по вопросу воссоединения Крыма с Россией. На уровне отдельного человека — это, конечно, подвиг убитого террористами дагестанского полицейского Магомеда Нурбагандова, который в последние секунды своей жизни обратился ко всем гражданам страны с призывом: «Работайте, братья!»

Конечно, межнациональные конфликты сохраняются, и сегодня существуют риски обострения противоречий на национальной почве как в мегаполисах, где велика доля мигрантов, так и в небольших поселениях, где, напротив, все на виду и любой конфликт тут же может приобрести национальный характер просто в силу того, что в него будут вовлечены представители разных этносов. Но, как правило, в последнее время власти научились не доводить дело до крайности, диаспоры активно включаются в процесс разрешения наиболее сложных ситуаций, а главное, что большинство руководителей регионов прекрасно понимают, что играть на национальных чувствах и подогревать межэтнические противоречия — это политика, ведущая в никуда.

«Разделяй и властвуй» — так правили древние римляне. Так же пытались действовать советские руководители в последние годы существования СССР. Для Советского Союза все это закончилось очень плохо. А в наследство России достался целый букет противоречий. Это не говоря уж о реально имеющейся бытовой ксенофобии. Последние десять лет власти страны старательно купировали все корни потенциальных национальных конфликтов, нивелировали имеющиеся противоречия.

Во многом эта деятельность была успешной, и вот теперь настало время делать следующий шаг — переходить от разрешения сиюминутных конфликтов к реализации государственной национальной политики, которая бы ликвидировала саму почву для возникновения конфликтов. Тем более есть четкое понимание того, что основная причина этих проблем коренится в социальных и экономических противоречиях. И национальную тему иной раз просто используют для «окрашивания» реальных проблем, как бы ретушируя настоящие причины конфликта, а также усиливая эмоциональный фон вкраплением ноток межнациональных конфликтов.

Есть уверенность и в том, что успешное овладение русским языком серьезно повышает конкурентоспособность на рынке труда для молодых людей из национальных республик, что, в свою очередь, напрямую снижает потенциальную базу для вербовки террористами и преступными кланами. То есть изучение русского языка — прямой удар по террористическому и бандитскому подполью.

От понимания проблем к их решению — один шаг. Соответствующая программа разработана и принята. Теперь дело за реализацией стратегии государственной политики.

Автор — директор Центра политического анализа

Читайте также:

Национальной политике подберут кадры

Политолог Данилин о поиске национальной идеи и национальной идентичности

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

Известия // четверг, 12 января 2017 года

Национальной политике задали курс

Национальной политике задали курсПолитолог Павел Данилин — об уникальности новой программы реализации национальной политики

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Яна Лантратова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Павел Данилин

политолог

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Игорь Юшков

эксперт

Все мнения

Мнение

Евгений Минченко

политолог

Все мнения

Мнение

Владимир Брутер

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Алексей Макрушин

эксперт

Все мнения

Мнение

Никита Мендкович

эксперт

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке