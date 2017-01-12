Национальной политике задали курс

В России впервые появилась цельная и непротиворечивая программа реализации государственной национальной политики. 10 января ее утвердил Дмитрий Медведев, выделив немалую сумму в 26 млрд рублей до 2025 года. Документ подготовили в Федеральном агентстве по делам национальностей (ФАДН), которое и будет главным ответственным за его исполнение.

Программа уникальная — она включает создание системы мониторинга и предупреждения межнациональных конфликтов, поддержку русского языка и национальных языков, меры по адаптации мигрантов и многое, многое другое. Ожидается масштабное привлечение институтов гражданского общества, НКО и лидеров общественного мнения.

Помимо амбициозных задач документ содержит и вполне конкретные целевые показатели, а также предусматривает персональную ответственность. К примеру, на начальном этапе его реализации процент трудовых мигрантов, которые не смогли сдать тесты для трудоустройства, устанавливается в 52%, а к 2025 году число таких неудачников должно будет сократиться до 30%. В том, что касается противодействия межнациональным конфликтам, наоборот, предусматривается рост разрешенных и купированных проблемных ситуаций еще на уровне муниципалитетов с 80 до 88%. Ответственным за достижение обоих вышеупомянутых показателей назначен начальник управления мониторинга, анализа и прогноза ФАДН Дмитрий Савельев.

Особое внимание привлекает раздел, касающийся поддержки и популяризации русского языка как скрепляющего и цементирующего российское общество. Почти полмиллиарда будет направлено на серию информационных кампаний, фестивалей и конкурсов, на обучение и повышение квалификации преподавателей и переводчиков. Запланировано проведение ежегодного международного фотоконкурса «Русская цивилизация», фестиваля «Говори по-русски, открывай новые горизонты», а также Форума переводчиков с языков народов России на русский язык. Целям реализации программы послужит и тот факт, что на прошлогоднем заседании Совета по межнациональным отношениям в Астрахани глава государства Владимир Путин поддержал идею о проведении Года единства российской нации.

Возникает резонный вопрос: почему именно сегодня стало возможно принятие такой программы и почему именно сегодня зашла речь о реализации государственной политики в сфере межнациональных отношений? Потому что сегодня впервые за долгие годы после развала единого государства — СССР — мы можем говорить о преодолении этой национальной катастрофы и ставить во главу угла не мнимое, а по-настоящему выстраданное единство нации.

Примеров того, что страна ощущает себя единым организмом от Калининграда до Камчатки, а живущие в ней граждане считают себя принадлежащими к одной политической нации, в последнее время много. Это и многомиллионное шествие «Бессмертного полка» на праздновании 9 Мая, и всеобщее празднование победы на зимней Олимпиаде в Сочи, и национальный консенсус по вопросу воссоединения Крыма с Россией. На уровне отдельного человека — это, конечно, подвиг убитого террористами дагестанского полицейского Магомеда Нурбагандова, который в последние секунды своей жизни обратился ко всем гражданам страны с призывом: «Работайте, братья!»

Конечно, межнациональные конфликты сохраняются, и сегодня существуют риски обострения противоречий на национальной почве как в мегаполисах, где велика доля мигрантов, так и в небольших поселениях, где, напротив, все на виду и любой конфликт тут же может приобрести национальный характер просто в силу того, что в него будут вовлечены представители разных этносов. Но, как правило, в последнее время власти научились не доводить дело до крайности, диаспоры активно включаются в процесс разрешения наиболее сложных ситуаций, а главное, что большинство руководителей регионов прекрасно понимают, что играть на национальных чувствах и подогревать межэтнические противоречия — это политика, ведущая в никуда.

«Разделяй и властвуй» — так правили древние римляне. Так же пытались действовать советские руководители в последние годы существования СССР. Для Советского Союза все это закончилось очень плохо. А в наследство России достался целый букет противоречий. Это не говоря уж о реально имеющейся бытовой ксенофобии. Последние десять лет власти страны старательно купировали все корни потенциальных национальных конфликтов, нивелировали имеющиеся противоречия.

Во многом эта деятельность была успешной, и вот теперь настало время делать следующий шаг — переходить от разрешения сиюминутных конфликтов к реализации государственной национальной политики, которая бы ликвидировала саму почву для возникновения конфликтов. Тем более есть четкое понимание того, что основная причина этих проблем коренится в социальных и экономических противоречиях. И национальную тему иной раз просто используют для «окрашивания» реальных проблем, как бы ретушируя настоящие причины конфликта, а также усиливая эмоциональный фон вкраплением ноток межнациональных конфликтов.

Есть уверенность и в том, что успешное овладение русским языком серьезно повышает конкурентоспособность на рынке труда для молодых людей из национальных республик, что, в свою очередь, напрямую снижает потенциальную базу для вербовки террористами и преступными кланами. То есть изучение русского языка — прямой удар по террористическому и бандитскому подполью.

От понимания проблем к их решению — один шаг. Соответствующая программа разработана и принята. Теперь дело за реализацией стратегии государственной политики.

Автор — директор Центра политического анализа

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