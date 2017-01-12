Развитие малых торговых форматов — мобильной и нестационарной торговли, рынков и ярмарок, несетевых магазинов — сегодня один из ключевых объектов внимания государства в сфере торговли.

Ярмарки — традиционный элемент культуры многих народов Европы и Азии, и наша страна является хранительницей богатейших традиций в этом виде торговли.

Но как на современном этапе вдохнуть жизнь в ярмарочную культуру?

Зачастую с высоких трибун приходится слышать: «Давайте включим фермеров, мелких производителей в крупные торговые сети». У профессионалов подобные тезисы вызывают только улыбку. Представьте бабушку, которая пытается продать овощи со своего приусадебного участка. Вряд ли ее заинтересуют предложения о торговых сетях — она пойдет на соседний рынок.

Наша задача — предложить каждому производителю свой канал сбыта, свой торговый формат. Для тех, кто все еще снисходительно относится к малому производству, приведу цифры.

По данным Росстата, в 2014 году доля продукции, произведенной хозяйствами населения и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами (включая индивидуальных предпринимателей), от общего объема производства в России составила: картофеля — 87,9%, овощей — 83,5%, скота и птицы на убой — 27,6%, молока — 53,3%, яиц — 22,2%, меда — 97,9%. Но в товарном обороте участвует лишь незначительная часть этой продукции — около 15%.

Кроме того, имеется серьезный резерв для наращивания производства в небольших хозяйствах, что крайне важно для обеспечения продовольственной безопасности страны.

На данный момент проблема состоит именно в сбыте продукции.

Чтобы кардинально изменить ситуацию с ассортиментом и ценами на продукты питания, мы должны решить задачи на высоком законодательном уровне. Это не только вовлечет в оборот огромный объем продукции, производимой мелкими хозяйствами, но и нарастит эти объемы. Достичь этого возможно только путем создания гарантированных стабильных каналов розничного сбыта. Таких, которые будут адекватны мелкому производству. Однако и этого недостаточно. Должно быть создано специальное звено, которое будет стыковать мелкого производителя с мелким торговцем.

Дело в том, что непосредственные производители, в том числе фермеры, по объективным причинам не могут осуществлять своими силами розничную продажу производимой ими продукции. Это связано с тем, что розничная торговля, даже в своих простых формах, таких, например, как ярмарочная торговля, — довольно специфический вид деятельности, требующий особых подходов, навыков и компетенций.

В мировой практике существует формат специальных длительных коммерческих отношений между мелкими производителями и предпринимателями, которые профессионально продают товары на ярмарках, рынках, через автолавки и иные малые торговые форматы.

Кроме того, эти мелкие производители зачастую объединяются в различные потребительские общества, которые консолидируют производимые ими товары и централизованно организуют ярмарочные мероприятия. В этом случае профессиональными организаторами ярмарок выступают потребительские общества и объединения предпринимателей. И это — одна из самых эффективных форм организации ярмарок, широко распространенная до революции, которой только предстоит возродиться в России.

Например, в период столыпинских реформ большинство крестьянских хозяйств было объединено в различные артели, с помощью которых крестьяне консолидировали объемы продукции, организовывали ее переработку и сбыт как внутри страны посредством ярмарок, магазинов, так и на экспорт. Во многом благодаря этому Россия стала тогда ведущим экспортером продуктов — в частности, сливочного масла. Отечественная кооперация имеет давнюю и славную историю, которая началась еще в XIX веке, и сегодня нам предстоит возвращаться к этому опыту.

Уже сейчас Минпромторг начал плотное сотрудничество с крупнейшим объединением потребкооперации России — Центросоюзом. В качестве первого шага мы предложим изменения в закон о торговле, которые значительно упростят проведение ярмарок.

В триаде «производитель — организатор ярмарки — торгующий предприниматель» ключевая роль принадлежит именно организатору ярмарки, который создает ее как мероприятие, организованную инфраструктуру для торговцев.

В этой связи в федеральном законе необходимо закрепить обязанность органов местного самоуправления предоставлять организаторам ярмарок специальные площадки, а при наличии споров о месте и времени организации ярмарки проводить согласовательные процедуры по правилам, устанавливаемым законодательством субъекта Российской Федерации. Целью этого процесса должно быть гарантированное предоставление организатору ярмарки площадки, пригодной для организации коммерчески эффективного мероприятия.

В таком случае профессиональные организаторы ярмарок, прежде всего потребкооперация, смогут создать гарантированные каналы сбыта, и мы наконец-то добьемся вовлечения в товарооборот тех самых огромных резервов продовольствия от мелких хозяйств.

На сегодня законопроект о ярмарках готов для публичного обсуждения и согласования на сайте regulation.gov.ru. По нашему замыслу, внесение поправок в закон о торговле позволит развиваться специализированной деятельности частных организаций и потребкооперации по организации ярмарок.

Стоит также отметить, что помимо ярмарок наша потребкооперация станет серьезным участником мобильной торговли. Уже сейчас действуют около 20 тыс. автолавок, которые обслуживают прежде всего отдаленные труднодоступные населенные пункты. Мы полагаем, что наш законопроект о мобильной и нестационарной торговле, который будет внесен в Думу в первом полугодии 2017 года, даст дополнительный серьезный толчок не только для развития этого вида торговли, но и для нашего автопрома и сопутствующих сервисов.

Ведь, по скромным подсчетам, дополнительно потребуется около 50 тыс. автомагазинов, автокафе, фуд-траков. Это, конечно, будут не только представители потребкооперации, но и сами производители: небольшие региональные мясные, молочные комбинаты — они обязательно воспользуются возможностью создать прямые каналы продаж через своих дистрибуторов.

Автор — глава Министерства промышленности и торговли России