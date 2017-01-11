Трамп заявил, что РФ никогда его не шантажировала

Избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения о том, что у России якобы есть на него компромат. Трамп обратил внимание на то, что Москва уже назвала эти сведения фабрикацией и полной чушью.

«Россия только что заявила, что неподтвержденный доклад, за который заплатили политические оппоненты, является полной фабрикацией и чушью», — написал Трамп в своем Twitter.

Он также написал, что Россия никогда не шантажировала его, более того, у него нет никаких связей с Москвой.

«Россия никогда не пыталась использовать рычаги давления на меня. Я никак не связан с Россией — никаких сделок, никаких одолжений, ничего!» — написал Трамп.

Будущий президент США также оставил пост, в котором сообщил, что легко выиграл выборы и теперь сломленные оппоненты пытаются приуменьшить эту победу, распространяя фальшивые новости.

«Спецслужбам не стоило позволять просочиться этой фальшивой новости, — написал Трамп. — Мы что, в нацистской Германии живем?»

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