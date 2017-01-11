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Минтруд заявил об индексации соцвыплат на уровне инфляции с 1 февраля

Также будут проиндексированы страховые пенсии

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Страховые пенсии и социальные выплаты будут проиндексированы на уровне инфляции с 1 февраля. Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин по итогам совещания президента России с кабмином в среду.

«С 1 февраля 2017 года будет осуществлена индексация страховых пенсий в соответствии с уровнем инфляции — на 5,4%», — приводит его слова «Интерфакс».

Топилин также добавил, что вторая индексация пенсий состоится с 1 апреля. Таким образом, общая индексация составит 5,8%.

Кроме того, министр сообщил, что индексация всех социальных выплат также составит 5,4%.

Известия // среда, 11 января 2017 года

Минтруд заявил об индексации соцвыплат на уровне инфляции с 1 февраля

Минтруд заявил об индексации соцвыплат на уровне инфляции с 1 февраляТакже будут проиндексированы страховые пенсии

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