Минтруд заявил об индексации соцвыплат на уровне инфляции с 1 февраля

Страховые пенсии и социальные выплаты будут проиндексированы на уровне инфляции с 1 февраля. Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин по итогам совещания президента России с кабмином в среду.

«С 1 февраля 2017 года будет осуществлена индексация страховых пенсий в соответствии с уровнем инфляции — на 5,4%», — приводит его слова «Интерфакс».

Топилин также добавил, что вторая индексация пенсий состоится с 1 апреля. Таким образом, общая индексация составит 5,8%.

Кроме того, министр сообщил, что индексация всех социальных выплат также составит 5,4%.