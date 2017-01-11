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Пять смертельных случаев от гриппа зарегистрировали в России

Главный санитарный врач РФ Анна Попова сообщила, что из общего числа заболевших привитые пациенты составили только около 4%

Пятеро россиян умерли от вирусов гриппа и ОРВИ в текущем эпидемиологическом сезоне, сообщила главный санитарный врач РФ Анна Попова.

«Что касается летальных исходов, то в России они зафиксированы в единичных случаях, несмотря на то что пик болезни состоялся в значительной части страны. Умерло пять человек», — цитирует Попову РИАМО.

При этом главный санитарный врач подчеркнула, что эпидсезон гриппа и ОРВИ в России еще не завершен.

Попова также сообщила, что из общего числа заболевших привитые пациенты составляют только около 4%.

Она напомнила, что в прошлом эпидсезоне от гриппа скончалось более 600 человек.

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Известия // среда, 11 января 2017 года

Пять смертельных случаев от гриппа зарегистрировали в России

Главный санитарный врач РФ Анна Попова сообщила, что из общего числа заболевших привитые пациенты составили только около 4%

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