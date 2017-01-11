Пять смертельных случаев от гриппа зарегистрировали в России

Пятеро россиян умерли от вирусов гриппа и ОРВИ в текущем эпидемиологическом сезоне, сообщила главный санитарный врач РФ Анна Попова.

«Что касается летальных исходов, то в России они зафиксированы в единичных случаях, несмотря на то что пик болезни состоялся в значительной части страны. Умерло пять человек», — цитирует Попову РИАМО.

При этом главный санитарный врач подчеркнула, что эпидсезон гриппа и ОРВИ в России еще не завершен.

Попова также сообщила, что из общего числа заболевших привитые пациенты составляют только около 4%.

Она напомнила, что в прошлом эпидсезоне от гриппа скончалось более 600 человек.