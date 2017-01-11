Грипп испугался морозов

Петербургский НИИ гриппа Минздрава РФ подготовил свежую статистику по сезонной заболеваемости — со 2 по 8 января 2017 года. Как сообщили в институте «Известиям», заболеваемость гриппом и ОРВИ в 59 городах России в среднем по населению составила 519 случаев на 100 тыс. человек.

Как утверждают медики, это выше недельного эпидпорога (428,0) на 21,5%. При этом заболеваемость гриппом и ОРВИ на этой неделе снизилась во всех возрастных группах, особенно среди взрослого населения и школьников (на 55,9%).

В целом эпидемия гриппа продолжается уже пятую неделю. Со 2 по 8 января, по сравнению с предыдущей неделей, количество городов с превышением недельного эпидпорога заболеваемости по всему населению уменьшилось до 24.

Географическое распространение гриппа на территории европейской части России — широкое, в Сибири и на Дальнем Востоке — остается локальным.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ не гриппозной этиологии в среднем соответствует низкому уровню интенсивности по критериям ВОЗ, но заболеваемость гриппом превышает его базовую линию.

В НИИ гриппа при этом добавляют, что снижение показателей заболеваемости в первые дни нового года может объясняться «низкой обращаемостью населения за медицинской помощью» в связи с нерабочей неделей и школьными каникулами.

Старший научный сотрудник НИИ гриппа Игорь Никоноров традиционно рекомендует заболевшим не заниматься самолечением, а иммуностимулирующие препараты принимать только после консультации с иммунологом. В местах большого скопления людей можно носить защитные маски, не забывая их менять. Заболев гриппом, лучше всего лечиться в домашних условиях, чтобы не заражать коллег по работе, одноклассников в школе. А если врачи предлагают лечь в стационар, лучше не отказываться.

На сайте НИИ последней была опубликована статистика за неделю с 19 по 25 декабря прошлого года. Тогда заболеваемость гриппом и ОРВИ увеличивалась и по населению в целом (на 9,3%) и почти по всем возрастным группам: среди лиц старше 15 лет (на 20,2%), детей 0–2 (на 6,8%) и 3–6 лет (на 4,3%).

Наиболее значительный рост заболеваемости был зафиксирован в Южном Федеральном округе (на 34,1%) и Крыму (на 23,0%), а наименее низкий — в Центральном (3,8%).

Отмечалось также, что и в целом в странах Северного полушария продолжался рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. В России также справиться с вирусом локально по-прежнему не удается.

Так, с 11 января был введен карантин во всех школах и детских садах Челябинска. Как заявили ранее в региональном управлении Роспотребнадзора, сейчас эпидпорог в городе превышен на 38% по всем возрастным группам. Карантин продлится до 14 января включительно. В пятницу также пройдет еще одно заседание экстренного штаба, на котором будет решено, продлятся ли далее профилактические меры. Под карантин уже попали школы Магнитогорска и Миасса.

10 января эпидемия была объявлена в Оренбурге, где эпидпорог был превышен на 84%. Власти региона решили продлить школьные каникулы и отменить все культурные и спортивные мероприятия, которые предусматривают массовое скопление людей в закрытых помещениях.

А вот в Калининградской области, по данным на 10 января, заболеваемость ОРЗ и ОРВИ уменьшилась в два раза. Местные специалисты также отмечают, что столь хорошие показатели в большей степени могут быть связаны не с истинным снижением заболеваемости, а с нежеланием людей идти к врачу в праздничные дни и самолечением.

