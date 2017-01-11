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Экс-командира батальона «Север» допросят по делу об убийстве Немцова

Алибек Делимханов явился на заседание суда 11 января, но из-за плохого самочувствия не смог дать показания

Московский окружной военный суд на следующей неделе допросит бывшего командира батальона «Север» Алибека Делимханова по делу об убийстве Бориса Немцова.

В батальоне «Север» служил предполагаемый убийца политика — Заур Дадаев.

Делимханова вызвали в суд по просьбе потерпевших. Он явился на заседание 11 января, но из-за плохого самочувствия не смог дать показания.

Судья перенес допрос и выдал ему повестку с вызовом на следующую неделю, передает «РИА Новости».

Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. Фигурантами дела стали пять человек. Следствие предъявило Зауру Дадаеву, братьям Анзору и Шагиду Губашевым, Темирлану Эскерханову и Хамзату Бахаеву обвинение в совершении убийства по найму в составе организованной группы и незаконном приобретении, ношении, перевозке и хранении огнестрельного оружия.

Рассмотрение дела по существу началось 3 октября 2016 года.

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Известия // среда, 11 января 2017 года

Экс-командира батальона «Север» допросят по делу об убийстве Немцова

Алибек Делимханов явился на заседание суда 11 января, но из-за плохого самочувствия не смог дать показания

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