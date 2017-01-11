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Трамп: «Мы что, живем в нацистской Германии?»

Избранный президент США раскритиковал спецслужбы США, которые допустили публикацию лживых данных о том, что у РФ якобы есть компромат на него

Избранный президент США Дональд Трамп, чья инаугурация состоится 20 января, обрушился с критикой на американские спецслужбы, которые допустили публикацию фейковой информации.

«Спецслужбы никогда не должны были допустить «утечки» фейковой информации. Это новый удар по мне», — написал Трамп в своем Twitter.

Он также заметил, что такая ситуация напоминает ему о временах нацистской Германии.

В другом сообщении он подчеркнул, что «с легкостью победил на выборах, а нечестные противники пытаются принизить его победу».

«Печальная картина», — подытожил избранный американский лидер.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на неких чиновников сообщил о том, что американские спецслужбы предполагают существование в России компромата на будущего главу американского государства. При этом отмечалось, что разведка не располагает подтверждением этой информации.

Чуть позже на информационном портале BuzzFeed был опубликован 35-страничный документ, который якобы послужил основой для доклада спецслужб.

Он представляет собой разрозненные заметки, написанные в течение нескольких месяцев. Как сообщается, их автор — бывший сотрудник британской разведки МИ-5.

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Известия // среда, 11 января 2017 года

Трамп: «Мы что, живем в нацистской Германии?»

Избранный президент США раскритиковал спецслужбы США, которые допустили публикацию лживых данных о том, что у РФ якобы есть компромат на него

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