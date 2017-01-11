Трамп: «Мы что, живем в нацистской Германии?»

Избранный президент США Дональд Трамп, чья инаугурация состоится 20 января, обрушился с критикой на американские спецслужбы, которые допустили публикацию фейковой информации.

«Спецслужбы никогда не должны были допустить «утечки» фейковой информации. Это новый удар по мне», — написал Трамп в своем Twitter.



Он также заметил, что такая ситуация напоминает ему о временах нацистской Германии.



Intelligence agencies should never have allowed this fake news to "leak" into the public. One last shot at me.Are we living in Nazi Germany? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 января 2017 г.

В другом сообщении он подчеркнул, что «с легкостью победил на выборах, а нечестные противники пытаются принизить его победу».

«Печальная картина», — подытожил избранный американский лидер.

I win an election easily, a great "movement" is verified, and crooked opponents try to belittle our victory with FAKE NEWS. A sorry state! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 января 2017 г.



Ранее телеканал CNN со ссылкой на неких чиновников сообщил о том, что американские спецслужбы предполагают существование в России компромата на будущего главу американского государства. При этом отмечалось, что разведка не располагает подтверждением этой информации.



Чуть позже на информационном портале BuzzFeed был опубликован 35-страничный документ, который якобы послужил основой для доклада спецслужб.

Он представляет собой разрозненные заметки, написанные в течение нескольких месяцев. Как сообщается, их автор — бывший сотрудник британской разведки МИ-5.