Доклад на пяти фейках

Доклад разведки США о предполагаемых хакерских атаках России на политические институты в Вашингтоне базируется на пяти фейках.

Все они хорошо известны и внутри американского разведсообщества, и среди американских политических аналитиков и экспертов.

Сам по себе этот факт по существу обнуляет содержательную ценность доклада, превращая его в очередную пропагандистскую публикацию. И совсем не случайно АНБ, крупнейшая спецслужба США, фактически не согласилась с утверждением доклада, что «Путин и российское правительство явно отдавали предпочтение избранному президенту Трампу, по возможности дискредитируя госсекретаря Клинтон и выставляя ее в невыгодном свете». Если «ЦРУ и ФБР испытывают высокую степень уверенности в этой оценке», то АНБ — среднюю, говорится в докладе.

Итак, в чем же состоят фейки, на которых построен этот «аналитический» документ?

Фейк первый: Россия активно вмешивается в американское медийное пространство.

На самом же деле Россия просто не присутствует в медийном пространстве США. Приведенные в докладе цифры об увеличении аудитории телеканала Russia Today не могут ввести в заблуждение, поскольку рейтинги RT при всем их росте несопоставимо малы по сравнению с американскими каналами. Влияние RT на американский электорат незначительно - при таких условиях оказать воздействие на ход и итоги выборов просто невозможно, и авторы доклада об этом хорошо знают.

Фейк второй: вмешательство России повлияло на итоги выборов.

На самом же деле вся избирательная кампания оказала на исход выборов минимальное влияние. Оба основных кандидата набрали количество голосов, близкое к ожидаемому. А значит, никакого особого влияния внешних сил не было и быть не могло. Клинтон проиграла вовсе не из-за «происков внешнего врага», а потому, что с треском провалила ряд ключевых Штатов, в которых демократы не проигрывали уже более 20 лет: Мичиган, Огайо, Пенсильвания, Висконсин. Причина поражения Клинтон на Среднем Западе, в так называемом стальном поясе, кроется вовсе не в кознях Кремля, а в сложной экономической ситуации в этом промышленном регионе США. Именно здесь живут люди, более других недовольные засильем глобализации и виртуальной экономики. Они не смотрят RT, не читают русских газет по утрам и даже не очень хорошо знают, кто такой Путин.

Фейк третий: в США существует пророссийское лобби, которое и повлияло на итоги выборов. Это не так. У России нет структур, которые могут повлиять на выборы в США.

У нас нет лоббистов в США, нет пророссийских НКО, нет агентов влияния в американской политической и даже экспертной элите. Нет ни одного члена конгресса, который бы последовательно и принципиально высказывался за изменение характера американо-российских отношений. Возникает резонный вопрос: «А как и через кого Россия влияет?» Разговоры об интернет-сообществах могут только вызвать улыбку.

Фейк четвертый: существует связь между российской информационной кампанией и количеством голосов, отданных за Трампа.

Но никакой доказанной связи между голосованием за Трампа и «пророссийскими» симпатиями нет. В целом демократы относятся к России даже лучше республиканцев. Более того, по данным социологических наблюдений, для тех избирателей, которые решили исход выборов, отношения с Россией никогда не представлялись приоритетом. Им вообще неинтересна внешняя политика, главное для них — это работа и стабильность. Повлиять на этих людей Россия не может никак.

Фейк пятый: авторы доклада сознательно смешивают намерения России по доведению своей позиции до западного сообщества с некими результатами деятельности российской пропаганды. Это примерно то же самое, что рассуждать, как «голос Америки» развалил СССР. Подобные заявления унизительны прежде всего для тех, кто их делает.

Российское ТВ и хакеры на самом деле победили Клинтон? В это не верят ни в ЦРУ, ни в ФБР. Зачем же тогда все время об этом говорить с настойчивостью, достойной лучшего применения?

Основных причин три.

Во-первых, уходящая администрация хотела бы напоследок настолько испортить отношения с Россией, чтобы Трампу (Тиллерсону, Киссинджеру) было бы крайне сложно наладить их в ближайшее время.

Во-вторых, истеблишмент хочет максимально ограничить Трампу свободу действий. Фактически его постоянно вынуждают признать, что его победа — это дело рук полумифического и все еще всемогущего КГБ, и тем самым делегитимизировать себя еще до официального вступления в должность.

И, наконец, в-третьих. В исполнении ЦРУ и ФБР это своего рода «остроумие на лестнице» — попытка мелко и несвоевременно ответить уже после того, как основное сражение проиграно. В том числе и по вине спецслужб, которые были вполне в курсе того, что предыдущие «ошибки» Клинтон в действительности делали недопустимым ее участие в выборах. Чего стоят, например, пассажи о том, что с помощью хакеров была обнародована информация о Клинтон, которую спецслужбы пытались скрыть. Остается спросить: «Почему они пытались это скрыть и как это совместимо с демократическими выборами в демократической стране?»

Как должна реагировать Россия? Ответ очень простой — никак. Период правления демократов завершился. Завершился бесславно, и вспоминать о нем больше не имеет смысла. Этим политика и отличается от истории.

Главное теперь — это будущее, и будем надеяться, что новая американская администрация найдет в себе силы перечеркнуть те нелепые и бессмысленные поступки, которые были характерны для администрации уходящей. Россия готова этому способствовать, но при этом всегда будет помнить о своих интересах и защищать их.

Тщательно, последовательно и аккуратно.

Автор — эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований