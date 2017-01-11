Тиллерсон заявил, что доверяет мнению спецслужб о хакерских атаках

Кандидат на пост государственного секретаря США Рекс Тиллерсон заявил, что доверяет мнению спецслужб, которые ранее заявляли о причастности России к кибератакам на американские компьютерные системы.

«Я читал межведомственный доклад, который был опубликован 6 января. Этот отчет явно вызывает беспокойство и показывает, что все действия … были предприняты», — сказал Тиллерсон в ходе слушаний по утверждению его кандидатуры в комитете сената по международным отношениям. Его слова приводит «РИА Новости».

Скандал по поводу кибератак длится с октября 2016 года. По утверждению американских властей, российские хакеры повлияли на работу серверов Демократической партии, чтобы обеспечить победу кандидату от республиканцев Дональду Трампу.

