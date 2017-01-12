Ипотека осталась без господдержки

С 1 января банки прекратили работу по ипотечным программам с господдержкой. Несмотря на обещания правительства продолжить субсидировать процентные ставки хотя бы до 1 марта 2017 года, госпрограмма завершена. Впрочем, в строительных компаниях утверждают, что уже нашли способы компенсировать отсутствие господдержки — от разнообразных совместных программ с банками до самостоятельных акций и скидок.

Завершение работы по госпрограмме «Известиям» подтвердили в строительных компаниях Urban Group, ФСК «Лидер» и нескольких других.

— На сегодняшний день программа не продлена, и с 1 января банки не предлагают программ по ипотеке с господдержкой, — рассказала директор по информационной политике и PR Urban Group Яна Максимова.

В пресс-службе ВТБ также сообщили о завершении госпрограммы субсидирования ипотеки. В связи с этим прием банками ВТБ и ВТБ24 заявок по программе субсидирования ипотеки был закончен 31 декабря 2016 года. Вместе с тем в ВТБ отметили, что клиенты, подавшие заявки в рамках программы субсидирования до конца 2016 года и получающие одобрение банка сейчас, смогут им воспользоваться и получить кредиты на действовавших условиях программы до 1 марта. А вот заявки на ипотеку, поданные в ВТБ и ВТБ24 после 1 января 2017 года, рассматриваются на условиях стандартных продуктов банков.

Отметим, что в конце прошлого года представителями российского правительства были сделаны несколько заявлений о возможности продления льготной ипотеки. В частности, в начале декабря первый вице-премьер Игорь Шувалов на встрече премьер-министра Дмитрия Медведева с вице-премьерами заявил, что госпрограмма будет продлена до 1 марта 2017 года. Вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу «Россия 24» в декабре 2016 года сообщил, что государство «потратило на субсидирование процентной ставки по ипотечным кредитам 10,7 млрд рублей, и правительство продолжит движение в этом направлении».



Вместе с тем министр строительства и ЖКХ Михаил Мень в течение прошлого года неоднократно высказывал мнение, что госпрограмма была эффективна, когда ключевая ставка превышала 17%. Тогда разница с 12% годовых по госпрограмме была ощутима. А сейчас банки без поддержки государства готовы выдавать ипотечные кредиты почти под такие же проценты, как и с господдержкой. Поэтому, по мнению Михаила Меня, продолжение госпрограммы в существующем виде в 2017 году будет нецелесообразно.

В банках отметили, что никаких официальных распоряжений о продлении программы субсидирования ипотеки из правительства не поступало и, таким образом, программа завершилась.



В строительных компаниях, по сути, согласны с министром строительства. Опрошенные «Известиями» представители застройщиков рассказали, что уже сейчас готовы предложить покупателям условия чуть ли не лучше, чем по программе с господдержкой. Так, руководитель управления ипотеки и субсидий финансово-строительной корпорации «Лидер» Павел Тимошенко рассказал, что сейчас банки разработали собственные программы, которые позволяют приобрести квартиру в ипотеку на выгодных условиях. Например, ВТБ работает со ставкой 10,85% годовых с минимальным первоначальным взносом 15% от суммы покупки на срок до 30 лет. А совместная программа с СМП Банком позволяет взять ипотеку без первоначального взноса. При этом покупатели жилья получат от застройщика денежные средства на расчетный счет в объеме действующей скидки.

Яна Максимова из Urban Group говорит, что совместно с ВТБ компания готова предложить своим клиентам ипотеку со ставкой 10,6% (то есть ниже, чем было по программам госсубсидирования) с первоначальным взносом в 15% годовых. Также компания по одному из своих проектов готова предоставить клиенту «ипотечные каникулы» — покупатели будут получать бонусы в размере 20% от стоимости квартиры, которые могут быть направлены на погашение ипотеки в период строительства жилья.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал предполагает, что по окончании госпрограммы большинство ипотечных кредитов будут выдаваться по ставкам в пределах 13–14%.

— Это будет стимулировать застройщиков снижать цены или организовывать специальные акции, чтобы не допустить просадки по продажам жилья. В условиях, когда доходы населения сокращались последние 25 месяцев подряд, в массовом сегменте основную тяжесть отказа государства субсидировать ипотеку на себя примут застройщики, — считает он.

Партнер консалтинговой компании Colliers International Владимир Сергунин полагает, что отмена господдержки ипотеки в целом не принесет позитива рынку жилой недвижимости, особенно в сегменте комфорт- и экономкласса. В меньшей степени отмена господдержки коснется рынка новостроек бизнес- и премиум-класса. Так, по оценке эксперта, в бизнес-классе доля сделок с привлечением ипотеки в 2016 году снизилась по сравнению с 2014 и 2015 годами, составив 15–16% от общего количества сделок купли-продажи. Также отмена господдержки, считает Владимир Сергунин, никак не скажется на рынке апартаментов, который активно развивался в ушедшем году, так как ипотечные льготы на него не распространялись.