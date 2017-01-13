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Отряд гидронавтов наградили орденом Нахимова

За 40 лет работы на глубинах в несколько тысяч метров специалисты не допустили ни одной аварии

Фото: РИА Новости/МЧС РФ

10-й отряд гидронавтов (ОГ) Главного управления глубоководных исследований Минобороны наградили перед Новым годом орденом Нахимова. Одну из высших российских военных наград офицеры-подводники, работающие на атомных глубоководных станциях (АГС) и батискафах на глубинах в несколько тысяч метров, получили за мужество и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения государственных задач.

Требования к здоровью будущих гидронавтов, как и сложность и насыщенность курса их обучения, не уступают программе подготовки профессиональных космонавтов. В настоящее время глубоководных специалистов такого уровня в мире готовят только в российском Военно-морском флоте.

Указ президента России о награждении войсковой части 45707 (цифровой шифр 10 ОГ ГУГИ) орденом Нахимова был подписан еще в октябре нынешнего года. Но из-за того, что у отряда на тот момент не было боевого знамени, церемонию решили перенести. Согласно статута награды, при награждении всей воинской части орден Нахимова во время церемонии крепится на знамя и в дальнейшем остается только на нем. В ноябре прошлого года отряд получил боевое знамя, а уже в конце декабря состоялось долгожданное награждение.

Как рассказал «Известиям» ветеран ВМФ, гидронавт Владимир Ашик, 10-й отряд гидронавтов был сформирован еще в 1976 году.

 Приказ министра обороны о создании части подписали летом, но приказ №1 по части был подписан 1 октября 1976 года, и поэтому этот день считается днем рождения части,  рассказывает офицер-гидронавт.  Большую помощь в создании отряда оказали космонавты, по совету которых отряд и назвали 10-й отряд гидронавтов. У космонавтов был 1-й отряд космонавтов. Они посоветовали добавить цифру «0» и получился 10-й отряд. Открытое название было 15-я Центральная научно-исследовательская лаборатория.

По словам Владимира Ашика, первоначальной задачей отряда была подготовка гидронавтов для погружений на глубоководном комплексе «Селигер».

 Первым подразделением, сформированным в отряде, был медико-биологический отдел, врачи которого отобрали офицеров-подводников. Из них был сформирован 5-й отдел специалистов для погружений на глубоководном комплексе «Селигер»,  говорит Ашик.  Позднее были сформированы другие отделы, офицеры которых готовили гидронавтов для работы на глубоководных технических средствах других проектов.

Официальная формулировка причин награждения отряда выглядит весьма расплывчато  «за мужество и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения государственных задач».

 Главному управлению глубоководных исследований отводится одна из ведущих ролей в освоении Арктики. Поэтому можно предположить, что отряд гидронавтов награжден за уникальные глубоководные работы, которые несколько лет ведутся на российском арктическом шельфе,  говорит главный редактор интернет-проекта Militaryrussia Дмитрий Корнев.  Также не исключено, что гидронавты принимают активное участие в испытаниях уникальной роботизированной гидроакустической системы «Гармония». За долгие годы эксплуатации АГС на них не произошло ни одной аварии, хотя на глубине экипажи этих лодок находятся без связи с землей. Это доказательство высочайшего уровня подготовки офицеров-гидронавтов. Поэтому удивительно, что отряд был награжден только сейчас.

Орден Нахимова I и II степеней был утвержден указом президиума ВС СССР в 1944 году. Им награждали не только личный состав, но и корабли, а также воинские части. После распада СССР орден сохранился в системе наград России, но утратил свой статут (правовой акт, описывающий статус ордена и его внешний вид).

Но в 2010 году своим указом Владимир Путин утвердил новый статут награды и ее внешний вид. До недавнего времени орденом Нахимова были награждены ракетные крейсера «Петр Великий» и «Варяг». В прошлом же году к этому списку добавился 10-й отряд гидронавтов и гвардейский крейсер «Москва».

Известия // пятница, 13 января 2017 года

Отряд гидронавтов наградили орденом Нахимова

Отряд гидронавтов наградили орденом НахимоваЗа 40 лет работы на глубинах в несколько тысяч метров специалисты не допустили ни одной аварии

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