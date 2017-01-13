Отряд гидронавтов наградили орденом Нахимова

10-й отряд гидронавтов (ОГ) Главного управления глубоководных исследований Минобороны наградили перед Новым годом орденом Нахимова. Одну из высших российских военных наград офицеры-подводники, работающие на атомных глубоководных станциях (АГС) и батискафах на глубинах в несколько тысяч метров, получили за мужество и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения государственных задач.

Требования к здоровью будущих гидронавтов, как и сложность и насыщенность курса их обучения, не уступают программе подготовки профессиональных космонавтов. В настоящее время глубоководных специалистов такого уровня в мире готовят только в российском Военно-морском флоте.

Указ президента России о награждении войсковой части 45707 (цифровой шифр 10 ОГ ГУГИ) орденом Нахимова был подписан еще в октябре нынешнего года. Но из-за того, что у отряда на тот момент не было боевого знамени, церемонию решили перенести. Согласно статута награды, при награждении всей воинской части орден Нахимова во время церемонии крепится на знамя и в дальнейшем остается только на нем. В ноябре прошлого года отряд получил боевое знамя, а уже в конце декабря состоялось долгожданное награждение.

Как рассказал «Известиям» ветеран ВМФ, гидронавт Владимир Ашик, 10-й отряд гидронавтов был сформирован еще в 1976 году.

— Приказ министра обороны о создании части подписали летом, но приказ №1 по части был подписан 1 октября 1976 года, и поэтому этот день считается днем рождения части, — рассказывает офицер-гидронавт. — Большую помощь в создании отряда оказали космонавты, по совету которых отряд и назвали 10-й отряд гидронавтов. У космонавтов был 1-й отряд космонавтов. Они посоветовали добавить цифру «0» и получился 10-й отряд. Открытое название было 15-я Центральная научно-исследовательская лаборатория.



По словам Владимира Ашика, первоначальной задачей отряда была подготовка гидронавтов для погружений на глубоководном комплексе «Селигер».

— Первым подразделением, сформированным в отряде, был медико-биологический отдел, врачи которого отобрали офицеров-подводников. Из них был сформирован 5-й отдел специалистов для погружений на глубоководном комплексе «Селигер», — говорит Ашик. — Позднее были сформированы другие отделы, офицеры которых готовили гидронавтов для работы на глубоководных технических средствах других проектов.

Официальная формулировка причин награждения отряда выглядит весьма расплывчато — «за мужество и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения государственных задач».

— Главному управлению глубоководных исследований отводится одна из ведущих ролей в освоении Арктики. Поэтому можно предположить, что отряд гидронавтов награжден за уникальные глубоководные работы, которые несколько лет ведутся на российском арктическом шельфе, — говорит главный редактор интернет-проекта Militaryrussia Дмитрий Корнев. — Также не исключено, что гидронавты принимают активное участие в испытаниях уникальной роботизированной гидроакустической системы «Гармония». За долгие годы эксплуатации АГС на них не произошло ни одной аварии, хотя на глубине экипажи этих лодок находятся без связи с землей. Это доказательство высочайшего уровня подготовки офицеров-гидронавтов. Поэтому удивительно, что отряд был награжден только сейчас.

Орден Нахимова I и II степеней был утвержден указом президиума ВС СССР в 1944 году. Им награждали не только личный состав, но и корабли, а также воинские части. После распада СССР орден сохранился в системе наград России, но утратил свой статут (правовой акт, описывающий статус ордена и его внешний вид).

Но в 2010 году своим указом Владимир Путин утвердил новый статут награды и ее внешний вид. До недавнего времени орденом Нахимова были награждены ракетные крейсера «Петр Великий» и «Варяг». В прошлом же году к этому списку добавился 10-й отряд гидронавтов и гвардейский крейсер «Москва».